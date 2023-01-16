因疫情停驶三年 广深港高铁香港段恢复营运

（香港综合讯）广深港高速铁路香港段因冠病疫情停驶三年后，星期天（1月15日）终于恢复营运。

综合《明报》《星岛日报》、网媒“香港01”等港媒报道，香港铁路（简称港铁）星期天清晨6时在高铁西九龙站举行剪彩仪式，庆祝高铁重新投入服务。港铁主席欧阳伯权致辞时说，目前每日提供1万张车票配额，北上南下各5000张，并提到开通初期会着重短途服务，包括增加三个分别设在广州及东莞的站点。

据报道，首趟从香港北上大陆的列车在早上7时零3分出发，而首趟从大陆南下香港的列车，则在大约早上7时40分抵港。

多名乘坐第一班列车前往深圳的港人表示心情兴奋。其中，一名黄姓男子说，他在疫情前经常到大陆旅行，希望这一次能了解大陆最新的发展变化。“我会先到深圳饮早茶，感受下气氛。”

不少在港求学或工作的大陆人，利用高铁复运之便回乡过年。在香港大学读电子工程博士的景姓男子说，疫情暴发至今已有三年没回山东，今年特别开心能回家与家人一起欢庆。

从深圳到香港的乘客当中，有的是为商务而赴港，选择即日来回。

据路透社观察，西九龙站的信息屏显示，星期天几乎所有车票售罄。港铁过境铁路总管张志强说，港铁会积极与港府及大陆官方联系，逐步有序增加班次。截至下午6时，大约有6500名跨境乘客使用高铁服务。

港下月推出措施吸引游客

另一方面，香港旅游发展局总干事程鼎一星期天在电台节目上透露，香港政府下个月会公布优惠措施，吸引游客赴港旅行。

中国大陆与香港此前在1月8日恢复了首阶段免隔离通关。程鼎一说，随着陆港通关，香港旅游业界终于恢复正常，并形容这是守得云开见月明。但他说，香港与全球各地所遇到的问题都一样，旅游业在复苏时都面临人手不足、航空运力等问题，相信需要时间才能恢复到疫情前水平。

香港研究协会13日公布一项调查显示，相信是受到与大陆恢复通关的因素带动，港人对经济发展的乐观情绪增强。

另据澳门旅游局公布，1月13日访澳旅客有4万6702人次，创2020年1月疫情以来单日新高；其中，大陆旅客居多，有3万6906人次。

中国国家移民管理局上星期六（14日）发布的信息显示，通关后大陆居民申办出入境证件人数共135万1000，其中99万8000人申请往来港澳台的证件签注，较通关前增147.6%。