赖清德高票当选民进党党主席 学者：内外交困要延续执政路难行

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋接受《联合早报》采访时说，赖清德面对“以政领党”的现实限制，尤其蔡英文掌握任命行政院长的大权，赖清德缺乏政治资源，不排除在总统候选人初选面对党内挑战。

民进党在败选50天后选出新任党主席，有志问鼎总统大位的台湾副总统赖清德获99.65%高票当选。学者认为他内外交困，对内要处理黑金风暴和“以政领党”的现实限制，对外要说服两岸主张如何达致台海安全，要延续执政路难行。

民进党去年11月26日在“九合一”地方选举遭遇创党36年最大挫败，在全台22县市执政版图萎缩到五席，总统蔡英文当晚辞去党主席。赖清德在党内派系支持下参加党主席补选，被视为确保代表民进党参选2024年1月总统选举的关键一步。

星期天（1月15日）的党主席补选结果傍晚出炉，同额竞选（即只有一人参选）的赖清德获99.65%高票，成为民进党第17任党主席。

民进党员总数23万8664人，投票人数4万1989人，赖清德获4万1840票，另有149张无效票。整体投票率17.59%，比上届2019年两人竞选（卓荣泰胜游盈隆）的16.9%略高。

赖清德通过中央党部和脸书发布声明，表示接下来是民进党赢回人民信任的开始。他的目标很明确，就是团结全党，重新擦亮“清廉勤政爱乡土”与“绿色执政品质保证”两块招牌。

选举结果将在星期三（1月18日）中央执行委员会确认后公告，当天下午举行党主席就职交接典礼。

蔡英文晚间在脸书恭喜赖清德当选，带领民进党团结整队再出发。

赖清德留言回应谢谢她的鼓励，承诺全力团结党内做执政的后盾，也为民进党下一阶段的新使命打拼。

国民党文传会主委洪孟楷也发声明恭喜赖清德，期许政党良性竞争，以民意为依归。他不忘批评，对于民进党的败选检讨，“并没有看到赖主席在参选过程中有确实的反应”。

赖清德最近一个月跑遍全台各县市，举行“向党员报告”的政见会。《联合早报》星期六晚上直击最终站，即他当过近八年市长的台南市。

只见现场炮声隆隆，老中青党员争相发言，怒批黑金和贿选丑闻笼罩府城，也痛心派系内斗，要求党纪处分。

赖清德回应时承诺黑金疑云“该查的查，该办的办”，呼吁检调单位有证据就全抓去关，别问党派或色彩。

他慷概激昂表示最痛恨黑金，以台语直白形容，从市长、立委到议员“卡撑（指屁股）几根毛，市民都知道，哪有条件搞黑金？”声称都是同志互相攻击，被反对党操弄，造成亲痛仇快，他身为老市长非常痛心。

赖清德随后点名身边的现任市长黄伟哲和所有立委、议员起立，一同向市民鞠躬道歉。

他当选党主席后进一步表示，每张选票和每项建议，都是民进党再起的能量，他无比珍惜，必不辜负所托。

熟悉绿营的东华大学民族事务与发展学系教授施正锋接受《联合早报》采访时说，赖清德面对的黑金问题盘根错结，能否终结黑金还得走着瞧。

他说，民进党的黑金问题是通过各种政商补贴的形式进行，不只在台南，也在过去执政八年的新竹和桃园发生；关键是通过百工百业“藏富于民”，让商家获得好处“先把钱寄放，选举时再拿来用”。

施正锋说，赖清德也面对“以政领党”的现实限制，尤其蔡英文掌握任命行政院长的大权，赖清德缺乏政治资源，不排除在总统候选人初选面对党内挑战。

更大的外在挑战，则是赖清德如何实现他的“和平保台”口号，过度亲美、批判疑美太过火，能否赢得选民认同。

他说，若国民党整合成功，或搞出“春秋五霸”分票，总统大位鹿死谁手还很难说。