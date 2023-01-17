针对拜登岸田发声明指破坏国际秩序 北京批日美合演闹剧诋毁打压中国

受访学者研判，中国近期已开始调整强硬外交作风，尽管在外交回应上将持续展现斗争精神，但预计不会进一步在经贸领域对日本实施反制措施。

美日首脑上周会晤后发表联合声明，批评中国的行为与基于规则的国际秩序不一致，导致印太地区面临越来越多挑战。中国外交部星期一（1月16日）反批日美合谋“上演闹剧”诋毁中国形象、干涉中国内政、打压中国发展；中国对此表示坚决反对，并已提出严正交涉。

受访学者研判，中国近期已开始调整强硬外交作风，尽管在外交回应上将持续展现斗争精神，但预计不会进一步在经贸领域对日本实施反制措施。

美国总统拜登上周五（1月13日）同到访华盛顿的日本首相岸田文雄举行峰会，高调强化两国同盟关系。拜登在会上赞扬日本大幅增加军事开支，并称来自中国、朝鲜和俄罗斯的威胁是美日决定加强集体安保的原因。

针对中日在东海的主权争议，美日首脑会后发表的联合声明引述拜登重申，根据《美日安保条约》第五条，美国将坚定不移地致力于日本防务，这也适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）。

对于台湾问题，美日首脑强调在台湾问题上的基本立场没有改变，重申维护台海和平稳定，是国际社会安全与繁荣不可或缺的重要因素。

岸田之后在约翰·霍普金斯大学演讲时还指出，中国是日美两国的“核心挑战”；日美和欧洲必须在处理中国问题上采取一致行动。

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上，敦促美日摒弃冷战思维，“去除遏制打压中国的心魔，停止穷兵黩武、祸乱世界的危险行径”。

汪文斌并批评日本再次表现出强军扩伍的危险态势，颠倒黑白地渲染地区紧张局势，为自身整军经武找借口，甚至谋求将北约引入亚太地区。

在岸田访美数周前，日本修订安保战略，未来五年内将把国防开支增加一倍至国内生产总值的2％。

学者：视中国为首要威胁 美日双方一拍即合

汪文斌也批评美国是国际规则和秩序头号破坏者，只在乎其霸权稳不稳。

台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生接受《联合早报》采访时分析，解放军近年在东海、台海不断军演，让日本倍感威胁；美国同时又在印太地区将中国当成首要敌人，“（美日）双方等于是一拍即合”。

严震生研判，美日强化同盟关系，将导致与中国的紧张不断升级，长远难以降温，但各方同时也不希望区域出现擦枪走火，所以还是会持续见面谈判。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则指出，中美首脑、中日首脑去年11月分别举行面对面会晤，但无法扭转近年亚太出现的大趋势，即由美国主导、日本积极参与，在区域中不断扩大小多边战略安全合作。

李明江指出，中国近期展现更多调整“战狼外交”的意愿，但在面对外部挑战时仍主张以斗争为基调，因此“在语气、姿态方面会有一些改变，但中国（外交系统）很多的回应还是会比较强硬”。

但他预计，中国对日本强硬的反应“可能基本上只会停留在外交层面”，原因是中国也担心美国及其盟友在半导体领域加快对华脱钩，同时不希望更多外资，包括日本企业撤出中国，预计中日官方高层交流互动应会继续。