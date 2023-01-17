《连战回忆录》透露：建议马英九规划两岸政治层面制度性安排遭拒

（台北综合讯）台湾前副总统连战在他的回忆录中透露，2008年曾向时任总统总马英九建议进一步规划两岸政治层面的制度性安排，不过被马英九婉拒。

综合台湾《联合报》和香港中通社报道，目前是国民党荣誉主席的连战星期二（1月17日）将出版新书“连战回忆录”。他在书中透露，国民党和中共2008年在上海举行的第四届两岸经贸文化论坛（又称国共论坛）期间，已达成向前推动两岸经济合作的方案，而前瞻未来就是要去碰触政治层面的制度性问题。

从上海返台后，连战向马英九报告并指出时任中共总书记胡锦涛及中国大陆政协主席贾庆林是可以推诚与共的人，建议可以好好规划两岸就政治架构商讨未来制度性的安排。不过，马英九指政治层面的议题并非一蹴可成，应秉持“先易后难、先经后政、先急后缓”的原则来处理。

连战说，2012年马英九要竞逐连任前夕，曾抛出未来可推动两岸签署和平协谈的主张，但后来不了了之，不知是否受到美国的压力。到马英九2016年5月卸任，始终未再谈起和平协议的议题。

国民党在2014及2016年连续选举大败，在两岸问题采取保守做法也未能守住政权。连战回顾后来政治变局以至目前两岸关系兵凶战危，大叹“历史的进程，真是当断未断，反受其乱。”

另据中央社报道，“连战回忆录”由连战历时15年亲著并付梓，分上下两册，内容包括他半世纪为两岸和平奔走详实记录，并还原同胡锦涛及现任中共总书记习近平会面的历史现场。

连战：在条件成熟时 两岸应逐步对话与协商

连战表示，将来两岸面临的和平协议中，例如“结束敌对状态”“两岸政治定位”“台湾的国际参与”，以及“对待中华民国存在的事实”等重大课题，都应在条件成熟的情况下，逐步展开对话与协商。

他要向北京当局呼吁，打开两岸政治对话的前提，必须务实正视1949年后两岸分治以来“中华民国政府存在的政治现实”。这是翻不过的一页，唯有在此政治互信下，才能开创新的未来。