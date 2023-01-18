60年来首次负增长中国人口减85万 分析：劳动队伍加速萎缩影响基设需求

中国国家统计局公布的数据显示，去年末中国全国人口为14亿1175万人。全年出生人口跌破1000万至956万，死亡人数则从2021年的1014万增至1041万，人口自然增长率为负0.6‰，是1961年以来首次出现负增长。

2022年中国人口减少85万，自1961年来首现负增长。随着这个世界第二大经济体迎来人口拐点，分析预计中国劳动队伍将加速萎缩，消费、住宅和基础设施等需求也随之减少。

中国国家统计局星期二（1月17日）公布的数据显示，去年末中国全国人口为14亿1175万人。全年出生人口跌破1000万至956万，死亡人数则从2021年的1014万增至1041万，人口自然增长率为负0.6‰，是1961年以来首次出现负增长。

联合国原本在2019年预测，中国人口将在2031年见顶回落。但它去年转而预计中国人口在2022年就将达峰，印度将在今年超越中国，成为世界第一人口大国。

官方暗示死亡人数增加 与防疫大转向没直接关联

华泰资产首席经济学者王军接受《联合早报》采访时指出，过去三年冠病疫情冲击就业和出行，从而影响许多中国民众的婚育规划。不排除去年人口出现负增长，是疫情导致的新生儿锐减和超额死亡增加的综合作用。

中国官方上周公布，去年12月8日至今年1月12日，全国医院共出现超过5万9000起死亡病例。有媒体在星期二的新闻发布会上询问去年12月中国死亡人口同比变化状况，中国国家统计局局长康义回应称，中国每10年进行一次人口普查，去年这样的非普查年份，人口统计是以抽样调查方式进行，调查时点为11月1日零时，暗示全年死亡人数增加与12月防疫政策转向没有直接关联。

王军认为，今年中国经济预计复苏，出生人口可能随之反弹，但人口拐点到来的大趋势不会逆转，这对长期中国经济发展将产生深远影响。除了消费回落，人口减少也将导致对房屋需求降低，意味着中国楼市难以重回两年前的峰值，房地产投资将随之走弱。

此外，随着新增人口减少，各地对基础设施的需求也将日渐萎缩，在人口流出量较大的偏远地区尤为明显，基建投资也将受到冲击。

美国威斯康星大学麦迪逊分校的中国人口专家易富贤认为，充足的劳动力带动中国经济过去40多年中高速增长，将中国打造为世界工厂。随着劳动人口减少，中国制造业可能会像更早步入老龄化的日本一样迅速衰退。

康义星期二在发布会后接受中国媒体访问时说，不用急于担心中国人口负增长问题，因为当前中国劳动力总体仍然供大于求。“并不是说人口总量减少，人口红利就没了。我们的劳动力素质还在提高，人均受教育水平已经接近11年了，和我们整个产业相匹配，这就是一个好的劳动力供给状况。”