领导班子大换血 重庆市新政府恢复“一正八副”格局

中共重庆市委副书记胡衡华续任市长，常务副市长陆克华则未留任。新一届市政府八名副市长中，原班人马与新面孔各占半数。

重庆新一届市政府领导班子星期二（1月17日）出炉并大换血，同时恢复常规的“一正八副”领导格局。中共重庆市委副书记胡衡华续任市长，常务副市长陆克华则未留任。

重庆市第六届人民代表大会第一次会议星期二闭幕。去年12月8日接替陈敏尔出任重庆市委书记的袁家军，作为中央提名的代表候选人，在重庆当选第十四届全国人民代表大会代表。

从陕西来渝履职逾一年的胡衡华（59岁），获选连任重庆市长。

新一届市政府八名副市长中，原班人马与新面孔各占半数。重庆市委常委陈鸣波（54岁）、市公安局长胡明朗（55岁）、负责三峡库区及乡村振兴等工作的郑向东（54岁），以及中国农工民主党中央副主席但彦铮（57岁）获选续任。

其他四名新任副市长，包括从山东跨省履新的江敦涛、重庆市财政局局长商奎、重庆市潼南区委书记张安疆，以及重庆市大渡口区区长张国智。

53岁的江敦涛，是山东青岛人，拥有管理学博士及共青团背景，来渝前仕途一直在山东，去年7月才出任山东省潍坊市委书记，直至此次履新。

54岁的商奎，重庆九龙坡区人，是一名高级会计师，长期在重庆任职，曾任母城渝中区区长、高新区管理委员会主任，前年9月出任市财政局局长，直至此次履新。

51岁的张安疆，甘肃景泰人，工学硕士，来渝前在甘肃工作超过20年，官至酒泉市市长。他2019年12月南下跨省出任重庆市潼南区代理区长，前年4月升任区委书记。

重庆市政府时隔三年再有女副市长

49岁的张国智，是四川蓬溪人，拥有理学硕士，过去20余年一直在重庆工作，期间曾任重庆发改委副主任、重庆两江新区党工委副书记、管委会副主任等职。她2019年12月调任重庆市大渡口区出任代理区长，隔月转正。

张安疆和张国智目前是市政府领导班子中仅有的两名“70后”。

张国智升任副市长，意味着市政府时隔三年再有女副市长。重庆市政府领导班子里之前唯一女性潘毅琴，早在2019年底就辞去副市长职务进京任职。

重庆人大常委会会议1月8日决定接受董建国辞去重庆副市长职务，同时也免去其兼任的重庆发改委主任职务。官方两天后再发布消息，显示55岁的董建国已进京履新，被任命为住房和城乡建设部副部长。

据官媒《重庆日报》报道，胡衡华星期二在讲话中说，重庆市政府将“铸牢忠诚之魂”，坚决拥护“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位）、坚决做到“两个维护”（维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导），做到“总书记有号令、党中央有部署，重庆见行动”。

胡衡华并宣示恪守发展之要，推动高质量发展之路越走越宽广。不过，官方目前尚未公布新政府中市长及八名副市长的分工。

另一方面，常务副市长陆克华（58岁）和分管西部（重庆）科学城的熊雪（60岁），星期二未获选续任副市长。目前作为副市长中唯一市委常委的陈鸣波，预计将接任常务副市长。

熊雪目前兼任西部（重庆）科学城党工委书记、重庆高新区党工委书记。他不再担任副市长，预示着主城西部重要经济发展区不久后将迎来新的掌舵人。