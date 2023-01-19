调查：1995年至2010年出生 中国Z世代对经济前景最悲观 为领导层带来挑战

（上海路透电）中国三年疫情封控引发严峻经济下行与失业问题，1995年至2010年出生的Z世代首当其冲，调查发现，这个世代的中国青年对经济前景看法最为悲观，这也为中国领导层带来挑战。

中国多个城市在去年（2022年）11月爆发以年轻人为主、反对封控的“白纸运动”后，中国国家主席习近平去年底发表新年贺词时四次提到“青年”，被解读为官方将更关注对青年人的思想工作。

路透社：Z世代面临 近乎创纪录青年失业率

路透社报道，中国Z世代正面临近乎创纪录的青年失业率和近半个世纪以来最慢的经济增长，如何安抚这一代人对中国新一届领导层来说是个决策挑战。

据报道，国际管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）去年10月对4000名中国人进行的调查发现，在所有年龄组中，Z世代对中国经济前景的看法最为悲观。其中约有62%的人担心工作保障，56%的人则对生活前景感到忧心。不论哪一项，数值都远远超过他们的长辈。

长期调查中国青年趋势的智库Young China Group创办人戴克沃德（Zak Dychtwald）向路透社分析，中国政府要在3月的全国“两会”（人大和政协年会）期间，对年轻人提供“一些希望和方向”。从长远来看，官方若未能提供这类问题的解方，可能会重新引发抗议。

加州大学伯克利分校的城市社会学家方旭（Fang Xu，音译）则认为，尽管中国政府一直在谈论“共同富裕”，但为年轻世代创造公平的竞争环境似乎是不可能的。“公平竞争意味着让房地产市场贬值到足以让年轻人买房，这并非不可能，但对老一辈来说将是巨大的打击。”

对现况无助促使年轻人 选择到其他地方发展

这种对现况的无助，也促使一些中国年轻人选择到其他地方发展。

百度数据显示，在去年上海为期两个月的封锁期间，出国留学的在线搜索量是2021年平均水平的五倍。另一个高峰出现在11月的“白纸运动”期间。

微信官方推出的舆情监测小程序“微信指数”也显示，去年12月6日搜索“移民”的次数达1.1672亿次，整体指数值日环比达112.51%，是一周以来的最顶峰。

现年19岁的邓姓大学生接受路透社访问时说，对自己在中国茁壮成长的希望渺茫，因此打算移民。“如果我想留在中国，有两个选择：留在上海工作，做一份普通办公室工作，或者听父母的话回到家乡，参加公务员考试，躺平。”