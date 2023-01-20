指示推进疫苗接种补齐短板 习近平称防疫依然吃劲最担心农村农民

受访分析人士指出，中共高层最新表态意在安抚民众不安情绪，同时也表明当局将进一步向农村及老年群体投放防疫资源。

中共总书记习近平星期三（1月18日）说，中国优化调整冠病疫情防控措施后，最担心的是农村和农民。他强调，现在防疫依然处在吃劲的时候，要补齐农村地区防疫的短板，并要求严防养老院、福利院等发生聚集性疫情。

受访分析人士指出，中国去年12月突然大幅松绑防疫政策，农村缺医少药的情况突出，许多65岁以上年长者因疫情病逝，对官方造成舆论压力。中共高层最新表态意在安抚民众不安情绪，同时也表明当局将进一步向农村及老年群体投放防疫资源。

据官媒新华社报道，习近平星期三（1月18日）在北京人民大会堂，通过视频连线看望慰问北京及外省基层干部民众。李强、蔡奇、丁薛祥等三名中共政治局常委；副总理孙春兰，以及预计将接替孙春兰负责防疫工作的政治局委员刘国中等陪同看望慰问。

习近平说，疫情防控措施优化调整后，“最担心的是农村和广大农民”，并指农村医疗条件相对薄弱，防控难度大、任务重。

中国春节大规模返乡潮使农村疫情备受关注。交通部门估计，在1月至2月的40天春运期间，客流总量将超过20亿人次，几乎是去年的两倍、疫情暴发前的70％；仅星期三一天，全中国就有3020万人出行。

习近平要求，强化返乡务工人员和大中专学生防疫服务，加强农村老幼病残孕等重点人群医疗保障，最大程度维护好农民身体健康和正常生产生活秩序，确保民众平安过年。

面对国际压力，中国本月14日首次公布自去年12月7日优化防疫“新十条”发布后的冠病死亡数据。去年12月8日至今年1月12日，中国医院共出现超过5万9000起冠病死亡病例，平均年龄80.3岁，65岁及以上占逾九成。

习近平星期三说，现在中国疫情防控进入新阶段，依然处在吃劲的时候。他指出，老年人是当前疫情防控的重中之重，养老院、福利院等要加强与医疗机构的配合，推进疫苗接种，完善防控和救治机制，确保重症患者及时得到救治。

习近平再度捍卫清零政策

习近平当天也再度捍卫清零政策，称中国近三年来对冠病疫情严格实行“乙类甲管”是正确的选择，不仅让中国经受住多轮病毒变异冲击，最大限度降低重症率和病亡率，也为优化疫情防控措施、实施“乙类乙管”赢得宝贵时间。

不愿具名的重庆分析人士向《联合早报》指出，中国农村的缺医少药问题，以及一些地区火化场和殡葬服务不胜负荷，形成很大的负面舆论，对官方突然大幅放松防疫政策造成压力。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时则研判，中共高层主动提出农村和老年人群体等防疫短板，意味着对这些问题的重视程度进一步提升。

习近平星期三要求进一步扩充医疗资源，增加医疗服务供给，增加药品配备，特别要做好重症救治的应对准备，保障好民众的就医用药需求，补齐农村地区疫情防控的短板。

谭刚强预计，当局可能进一步出台具体措施，包括更积极为农村民众提供治疗及送药，并加强保障老年人应对基础疾病所需的治疗及药物。

（记者是《联合早报》重庆特派员）