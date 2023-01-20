西藏一隧道口雪崩 八人罹难多车被掩埋

（北京／成都综合讯）中国西藏林芝市的一处公路隧道出口发生雪崩，已经造成八人遇难。

综合新华社、《南方都市报》、《新京报》等报道，林芝市墨脱县公安局通报，林芝市米林县派镇至墨脱公路多雄拉隧道出口（墨脱方向）星期二（1月17日）发生雪崩，导致人员和车辆被困，搜救人员已发现遇难者八人。

现场救援人员说，雪崩现场多辆车被掩埋，有人因失温缺氧遇难，仍有失联人员等待搜救。

中共林芝市委官员星期四（1月19日）告诉媒体，大批救援队员正在现场展开救援，截至19日上午，伤亡人数暂没有统计更新。

墨脱县当地居民唐先生说：“（派墨公路）两边从昨天开始就封锁，车辆不能通过。事发那里下雪路滑，车子爬坡困难，几十辆车堵在那边，雪崩一来就都被埋住了，那附近道路有三个回头弯，都被雪埋了。”

三个月前刚完工

事发公路路面硬化工程主体三个多月前刚刚完工，尚未正式通车。派墨公路于2014年8月开工建设，全长67.22公里，公路沿线气候多变，雪崩、塌方、强降雨、泥石流等自然灾害频发。

2021年5月，派墨公路全线贯通，去年10月，公路路面硬化工程主体完工。

当地居民说，派墨公路隧道打通后，大幅节省通行时间，所以“今年很多人走那边”。