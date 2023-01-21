针对冠病奥密克戎变异株 国药研发mRNA疫苗 获准临床试验

传染病专科医生梁浩楠指出，疫苗需要以毒株为基础。考虑到病毒在不断进化，中国国药采用与未来变种最接近的原始毒株奥密克戎为基础研制疫苗是合理的；“与未来进化的毒株越相似，对未来的变种就越有效。”

中国国药集团星期五（1月20日）宣布，旗下中国生物针对奥密克戎变异株研发的冠病信使核糖核酸（mRNA）疫苗获得中国药品监督管理局临床试验批件。受访专家指出，国药刚加入mRNA研发大军，距离上市还有较长时间，德国mRNA仍有进入中国市场的窗口期，但窗口期缩窄的速度取决于中国疫苗研发进度，以及新毒株出现的时间或免疫逃逸的程度。

中国国药集团首席科学家、中国生物副总裁张云涛说，中生复诺健奥密克戎mRNA疫苗是中国首款编码奥密克戎变异株全长S蛋白的创新型mRNA疫苗，也是中国生物继灭活、重组疫苗技术路线后，在mRNA疫苗研发生产平台取得的重要里程碑成果。

张云涛强调，该款mRNA疫苗的技术研发从立项开始就在各方面对标世界一流。

中生复诺健上海生产车间 可年产20亿剂智能化疫苗

中生复诺健现已在上海南翔建成了从设计到生产的mRNA疫苗药物中试研发平台，及年产能20亿剂的智能化mRNA疫苗生产车间。

新加坡传染病专科医生梁浩楠向《联合早报》解释说，疫苗需要以毒株为基础。考虑到病毒在不断进化，中国国药采用与未来变种最接近的原始毒株奥密克戎为基础研制疫苗是合理的，“与未来进化的毒株越相似，对未来的变种就越有效”。

据不完全统计，中国布局mRNA疫苗的企业超过10家，随着国药获批，目前已有至少八家的mRNA疫苗进入临床试验，其中康希诺生物开发的首款mRNA冠病疫苗已进入试生产阶段，设计产能为1亿剂，这也将是中国使用mRNA技术研发的首批疫苗之一。

因未获授权向媒体发言而不具名的本地公共卫生专家告诉《联合早报》，传统上疫苗的研发周期横跨数十年，从目前情况来看，正在进行mRNA疫苗研发、包括国药在内的中国厂商距离上市仍有一年至数年的时间。不过她也说，德国mRNA疫苗复必泰从临床申报到获得紧急授权仅用了不到八个月的时间。

德国政府自去年11月底就复必泰在华使用事宜，与中国政府进行接触。德国卫生部12月初还放行了中国科兴疫苗进口，被德媒解读为旨在推进复必泰在中国获批的进程。不过截至目前，中国仍未批准本国人在境内接种进口冠病疫苗。

香港大学经管学院副教授王砚波接受《联合早报》采访时研判，中国大规模进口mRNA疫苗的可能性不大。无论是出于对民族产业在生物制药上的支持，还是为了大国面子，考虑到中国整体所处的疫情阶段，“未来几个月和国际生物制药巨头达成协议引进疫苗的可能性比较低”。

前述的不具名公共卫生专家则认为，目前流行的奥密克戎免疫逃逸显著，大规模自然感染并不能完全代替疫苗接种，疫苗依然是冠病防疫的关键，外国mRNA疫苗仍有机会进入中国市场。