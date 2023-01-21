中国将恢复旅行社出境团业务 试点旅游目的国包括新加坡等

（北京综合讯）中国文化和旅游部星期五（1月20日）发布通知，从2月6日起，试点恢复中国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业务，试点目的地国家包括新加坡。

中国旅游业界代表表示，这一天整整期盼了三年；也有平台搜索瞬间上涨逾五倍。

综合《证券时报》和《第一财经》报道，根据文旅部的通知，旅行社及在线旅游企业即日起可开展产品发布、宣传推广等准备工作。试点目的地国家为泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴、阿根廷。

另据“香港01”报道，上海春秋国际旅行社（集团）有限公司董事、副总经理周卫红表示，通知的开放时间节点、目的地国家，都有助于出境游有序恢复，且错开春节出游的高峰，目的地国家对中国公民也较方便抵达，“这才是让所有中国旅游人都欢欣鼓舞的实惠大红包”。

她又指，过去三年，出境游基本处于停止状态，游客出境旅游的习惯、目的地国家的旅游接待可能仍有一些空白。公司将在保障安全、接待质量方面做好充分准备，再提升出境旅游工作人员的应急能力。

亚细安国家旅游热度高

携程团队游总裁江文也透露，通知一发出，携程平台上出境跟团产品搜索量瞬时大涨五倍，带动了海外目的地热度上涨330%，以泰国、越南、印尼、新加坡、柬埔寨的搜索量最高。自12月27日以来，携程门店出境跟团游的咨询量同比上涨超10倍，“为了迎接这一天，我们整整期盼了三年”。

同程旅游则透露，大量游客在消息发布后随即涌入平台搜索出境游产品，搜索量瞬时上涨超过五倍。其中搜索热度最高的境外目的地为泰国，相关旅游产品搜索量瞬时上涨430%。而柬埔寨、新加坡、马来西亚和印尼，也位列中国游客最关注的前五位目的地。