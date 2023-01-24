中国官员：八成人口已染疫 短期出现疫情反弹可能性小

（北京综合讯）中国政府在农历年除夕公布，春节前一周新增逾1万2000起冠病死亡病例。卫生官员称，约80%的中国人口已在最近这波疫情中染疫，因此短期内出现较大规模疫情反弹的可能性很小。

据中国疾病预防控制中心官网上星期六（1月21日）消息，中国在1月13日至19日新增1万2658起冠病住院死亡病例，其中681起为冠病导致呼吸功能衰竭死亡，其余1万1977起为基础疾病合并冠病死亡。

这是中国官方自1月14日后，再次通报全国冠病死亡病例。连同先前公布的5万9938起，自2022年12月8日至今年1月19日，中国住院冠病死亡达7万2596起。

中国官方去年12月收窄了冠病死亡病例的定义，并不再发布每日冠病疫情信息，信息透明度被外界质疑。世界卫生组织也指中国低报死亡病例，多次要求中国提供更多冠病局势详情。

之后，中国官方开始通报其死亡定义以外的死亡人数，以对质疑做出回应。不过，由于只计算了医院的死亡人数，而没有计算在家中和老年护理设施中死例，因此外界认为，中国官方的数字仍然只是实际情况的一部分。

根据英国健康数据分析公司Airfinity估计，自去年12月1日到1月23日，中国累计冠病死亡人数为81万3000。这个数字比中国官方通报的住院死亡数据高出逾10倍。

另一方面，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友星期六（1月21日）在个人微博发文时指出，这波疫情已经使中国约80%的人感染过冠病，意味着在这个有14亿人口的大国，已有超过11亿人感染冠病。不过，他没具体说明如何得出上述比率。

中国民众正在庆祝中国松绑疫情防控措施以来的第一个春节。许多过去几年就地过年的中国外地打工族今年首次返乡过年。

中国中央央电视台引述国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，截至春运第16天，即农历正月初一（1月22日）中国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1705万2000人次，比2019年同期下降51.5%，但比2022年同期增长49.6%。

吴尊友则引述有关部门估计，今年春节期间有约50亿人次的游客探访亲友。他说，大量人员流动在一定程度上会促使疫情扩散，部分地区会出现感染人数上升。

不过，由于80%人口已染疫，吴尊友认为，中国在未来两到三个月内在全国范围内出现较大规模疫情反弹或第二波疫情的可能性很小。