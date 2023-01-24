台国防部：大陆军机除夕初一在台海周边活动

（台北／北京综合讯）根据台湾方面通报，农历年除夕（1月21日）和年初一两天里，北京分别派出14架次机舰和13架次军机舰在台海周边活动，但都没有逾越海峡中线及西南空域。

春节台海活动成常态 今年架次明显增加

大陆军机在春节期间继续在台海周边活动近年已成常态，今年的架次更明显增加。资料显示，2022年1月31日除夕当天，台湾军方侦测到五架大陆军机进入台湾西南防空识别区，其中一家歼-16D战机疑似单机作业，越过南侧海峡中线。

据台湾国防部网站公告，今年除夕清晨6时至隔天清晨6时，共侦测大陆10架次军机、四艘次军舰于台海周边活动。

年初一，台湾军方又侦测大陆九架次军机、四艘次军舰，持续在台海周边活动。

公告称，因为大陆军机没有逾越海峡中线及西南空域，因此不提供相关航迹图。台军皆使用任务战机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

台侦测隐形战机能力成话题

另一方面，台湾是否有能力侦测到大陆的歼-20隐形战机，最近也成为话题。

中国大陆官媒央视上星期一（16日）播放特别节目“新春走基层”，其中引述解放军空军首支整建制列装歼-20战机作战部队“王海大队”大队长杨俊成受访时称，当他驾驶战机在座舱俯瞰台湾时，可清晰看到整个海岸线及山脉。

大陆官媒《环球时报》据此分析称，台方每日发布的“解放军军机每日动态”却从来没有出现歼-20的行踪，结合杨俊成访谈信息推论，歼-20已经穿过台海中线，而台军没有能力发现歼-20的行踪。

对此，台湾国防部，相关影片和解读都是大陆认知作战的一部分，不予评论。