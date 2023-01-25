耶伦吁北京减免赞比亚债务 中国促美停止破坏主权国解决债务问题努力

赞比亚是耶伦此次非洲三国之行的第二站，她在访问期间向媒体表示，赞比亚的债务积压拖累了整个国家的经济，而中国一直是解决赞比亚债务问题的障碍。

中美两国就发展中国家债务问题再度隔空交锋。美国财长耶伦星期一（1月23日）呼吁中国减免非洲国家赞比亚的债务，中国驻赞比亚大使馆隔天即发文驳斥，指美国在其他国家债务问题上能作的最大贡献，是“处理好自身债务问题、停止破坏其他主权国家积极解决债务问题的努力”。

赞比亚是耶伦此次非洲三国之行的第二站，她在访问期间向媒体表示，赞比亚的债务积压拖累了整个国家的经济，而中国一直是解决赞比亚债务问题的障碍（barrier）。

赞比亚在2020年成为首个在冠病疫情暴发后债务违约的非洲国家。赞比亚财长穆索科图瓦内（Situmbeko Musokotwane）今年1月披露，中央政府外债从2021年12月末的130.4亿美元（下同，172.1亿新元）增至2022年9月末的133.6亿美元。中国是赞比亚最大债权人，该国外债中超过三分之一由中国债权人持有。

耶伦：已要求中国尽快与赞比亚达成解决方案

耶伦在与穆索科图瓦内会谈时说，美国将继续敦促所有债权人对赞比亚提供债务减免，“尤其是中国”。她也提到，一周前在与中国副总理刘鹤会面时，特地提及赞比亚问题，并要求中国合作以尽快达成解决方案。

中国驻赞比亚大使馆星期二（24日）在官网发文回应称，耶伦的言行揭示了美国“灾难性债务问题”的现状和成因，并语带讽刺地预祝她“能使美国成功避免债务违约、保护好美国自身信用。”

大使馆发言人回应说，中国正作为二十国集团共同框架下赞比亚官方债权人委员会共同主席，积极同各方一道寻求可持续解决方案，并取得积极进展。“我们期待美国在此过程中发挥建设性作用。”

这是中美关系自去年11月两国首脑会晤后逐渐回暖以来，两国罕有地针锋相对。耶伦出访非洲前夕，新任中国外交部长秦刚才结束对非洲五国的访问，他强调所谓中国对非“债务陷阱”是强加给中国和非洲的话语陷阱。据非洲媒体报道，秦刚出访的埃塞俄比亚和贝宁都与中国签署了部分免除债务协定。

学者：中美分歧有虚有实

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时分析，中美在发展中国家债务问题上的分歧和外交争斗有实有虚。一些发展中国家面临的债务问题，一定程度上和中国较大规模的基建贷款有关。但欧美部分官员和媒体也夸大了中国在这些国家债务困境上的影响和作用，“例如耶伦说中国是解决赞比亚债务问题的障碍，不一定完全符合事实”。

李明江说，近年来美国外交圈子对中国在非洲的外交、政治和经济影响力愈发担忧。当欧美领导人用“债务陷阱”等较为吸引眼球的说法抨击中国时，更多是从政治目的出发，而中国必然会予以强烈反击，避免中非关系因此受损。

“这样的口水战不可避免，也会造成一定情绪影响，但不会有太大实际影响。因为在持续政策操作层面，解决发展中国家债务问题还是需要各国合作，中国和美国都没有拒绝合作。”

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时指出，耶伦在赞比亚的发言延续了美国对“一带一路”的一贯立场，视其为中国扩张地缘政治影响力的渠道，显示美国对中国全球战略影响力的关注越来越高。

朱锋认为，随着中美关系从单纯的贸易冲突升级为结构性竞争，两国在战略竞争方面的“小插曲”会连绵不断。“从布林肯访华到（美国众议院议长）麦卡锡可能访台，双方都在适应这样的新形态。”