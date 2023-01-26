中国首次公布全国感染情况 单日新增确诊上月22日峰值逾700万起

（北京综合讯）中国放开冠病疫情管控后，官方首次公布全国感染情况。数据显示，去年12月22日前后感染冠病人数达到峰值，每日最多新增阳性病例超过700万起，重症患者数量最高每日增量近1万起。

据中国疾病预防控制中心官网星期三（1月25日）公布的数据，去年12月8日放宽防疫限制至今，中国全国死亡病例数于今年1月4日达到每日峰值4273起，随后持续下降；1月23日下降至896起，较峰值下降79％。

通报显示，上述数据均呈现持续下降状态，在本次统计的最后一天（1月23日）录得峰后最低值，其中核酸阳性人数1万5000人，抗原检测阳性人数4773人，在院重症人数也由峰值的12万8000多人降至3万6000余人。

12月至今未发现新变异株 送检基因序列全为奥密克戎

在就诊人数方面，全国峰值与农村发热门诊就诊人数峰值均于去年12月23日录得，分别为286万7000人次和92万2000人次，随后持续下降；1月23日数据较峰值分别下降了97.8％和94.6％，显示农村或也已度过感染高峰。

在变异毒株方面，去年12月1­日至今年1月23日，全国共报送约1万起本土有效基因序列，全部为奥密克戎变异株，共存在24个进化分支，主要流行株为占70.2％的BA.5.2和占28.3％的BF.7变异株，未发现新的变异株。

中国放开疫情管制后，世界卫生组织曾多次批评官方严重低报死亡人数。中国疾控中心此前也两度公布冠病相关在院死亡人数，分别为12月8日至1月12日的5­万9938起，以及1月13日至19日的1万2658起。不过舆论普遍认为，实际死亡人数远高于这些数字。