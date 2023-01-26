任泽平批计划经济与司马南掀骂战 吴晓波声援：要与反民营经济观点势不两立

长期关注中国企业发展的吴晓波在微信公众号上发文声援任泽平，指中国知识分子一向“自惜羽毛”，造成左派观点得以纵横网络舆论圈，使人们对民营经济产生了极大的误读和错解，进而打击民营企业家信心，影响中国经济的投资和复苏。

中国民营经济研究会副会长任泽平与网络名人司马南，近期因民营经济课题在微博上掀起骂战。中国知名财经作家吴晓波星期三（1月25日）发文声援任泽平，并指要与反对民营经济的左派观点势不两立。

长期主张提振民营经济的任泽平1月18日起陆续在微博发文，指中国搞计划经济是“绝对不可能的”；又说对于提振民营经济信心，目前各界呼声较高的办法，主要是把网上个别“喊打喊杀”“让民营企业离场退场”的坏人管起来。

两人相关微博都被删除

由于司马南曾发表过类似“民营企业退出”的言论，2021年更曾密集批判中国民营电脑龙头企业联想向境外势力泄漏信息、贱卖国有资产。因此，任泽平这系列发文被外界解读成疑似针对司马南。

为此，司马南1月22日在微博发文，批评任泽平“明明代表某些利益集团，却喜欢借助‘民’的名义表达实际诉求”“从来不肯承认计划经济时代的成就”。

双方随后在微博上展开骂战。司马南指任泽平是伪经济学家；而任泽平则抨击司马南是“坏人代表”。

事件引发网民关注后，两人发布的相关微博都被删除。尽管如此，仍有其他意见领袖加入这场论战。

长期关注中国企业发展的吴晓波，星期三（1月25日）就在微信公众号上发文声援任泽平，指中国知识分子一向“自惜羽毛”，造成左派观点得以纵横网络舆论圈，使人们对民营经济产生了极大的误读和错解，进而打击民营企业家信心，影响中国经济的投资和复苏。

指司马南等人攻击民营经济吴晓波文章被删

吴晓波认为，司马南等人对民营经济的攻击，主要集中在对互联网平台的污名化，以及对联想等企业在21世纪初的产权清晰化的质疑。这两个议题并非不可公开讨论，但“因为‘体面人’们，包括我在内的软弱和自惜，在过去的一段时期里，居然形成了一边倒的舆论氛围。”

他在文中疾呼，在为民营经济正名这件事情上，“我们与夹头（司马南）们已然势同水火、势不两立”。吴晓波同时也说，“在对峙的时候，脱掉西装，学会光着膀子说话，不惜脏了自己的手，把大粪捡起来，扔出去。”

这篇文章随后也被删除。

受到冠病疫情等因素影响，中国经济陷入低潮。吴晓波与任泽平去年曾疑似因发表担忧中国经济情况恶化的文章，而遭社群平台禁言。

此外，任泽平与贾康、梁建章、周海江、姚劲波、管清友、郭盛等七名中国知名财经专家，去年底曾联名刊文，建议官方提振民营经济信心、平等对待民企和国企，同样遭下架。