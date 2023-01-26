台媒：陈建仁首肯 接替苏贞昌出任行政院长

（台北综合讯）台湾政府内阁改组大势底定。据悉，前副总统陈建仁在与总统蔡英文面谈后，首肯接替苏贞昌出任行政院长，蔡英文将在星期四（1月26日）正式对外宣布。

据《自由时报》星期三（1月25日）报道，陈建仁在农历年假期被蔡英文请去面谈，席间没有过多置喙，但很快认定既然蔡英文政府为稳定政局有此需要，他就必须听从、没有推脱的道理，故愿以大局为重，承担起下阶段政府治理的挑战。

民进党去年11月在“九合一”地方选举中大败后，蔡英文第一时间辞去党主席职务，行政院长苏贞昌也多次请辞。苏贞昌本月19日再次请辞并将率阁员总辞后，蔡英文宣布将在农历新年期间调整内阁。苏贞昌是台湾1996年开始总统民选以来，任期最长也最年长的阁揆。

报道指，面对明年1月即将举行的总统大选，民进党政府必须重塑最佳执政环境，做为民进党候选人的后盾，以便在新的国际局势下延续台湾的民主价值与生存空间。这是陈建仁此次愿意接任的主因。

也是中央研究院院士的陈建仁今年71岁，长期从事流行病学研究，曾在2016年至2020年以无党籍身份担任蔡英文第一个总统任期的副总统，任满后受邀回任中研院基因体研究中心特聘研究员。不过，他也因在疫情期间多次力挺台湾高端疫苗而陷入舆论风波。

综合《中国时报》和《联合报》报道，针对陈建仁接任行政院长的消息，民进党籍立委许智杰说，陈建仁学者出身、社会形象佳，加上在外交、宗教界人脉广等优势，有利于民进党重获人民信任。

民众党主席柯文哲则认为，陈建仁待人客气，做到“人和”没有问题。至于能否做好阁揆，须要做过一段时间、交出成绩才能知道，现在谈还为时过早。

此前盛传将与陈建仁搭档组阁的桃园前市长郑文灿，也肯定了陈建仁的学者背景，认为他担任阁揆是件好事，但对自己是否将担任副手避而不谈，只说人事安排都由蔡英文做决定。