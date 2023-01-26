大陆放宽出入境限制 港澳农历新年旅游和消费强劲复苏

大年除夕当天有1万4892名大陆游客入境，这是香港自2020年2月因疫情关闭边界以来的最高单日数字。澳门在大年初二也接待了7万1678人次入境旅客，是自疫情以来录得的最高单日入境人次。

（香港／澳门综合讯）中国大陆放宽出入境限制后，澳门和香港农历新年期间迎来旅游和消费强劲复苏。

澳门在星期一（1月23日）创下了疫情以来接待旅客人数最多的单日记录；香港的赛马活动也是人山人海，投注金额更创下1997年回归以来新高。

综合路透社、彭博社报道，澳门特区政府在星期二（1月24日）公布的数据显示，澳门在大年初二（1月23日）接待了7万1678人次入境旅客，是自疫情以来录得的最高单日入境人次。

澳门政府说，在农历新年假期的头三天即1月21日至23日，澳门日均入境游客人数达5万1000人，同比增长217%，其中逾94%来自中国大陆和香港。

有酒店高管说，位于澳门著名的路氹金光大道的许多酒店和度假村，农历新年假期期间已被预定一空。

澳门是中国唯一获准经营博彩业的地方。中国大陆在今年1月初重新开放边境后，大批大陆游客蜂拥到澳门旅游。这与澳门过去三年疫情期间游客稀少的景象形成鲜明对比。澳门在2022年平均每天只有1万5000人次旅客抵境。

一名来自广东江门市的林姓男子受访时说：“我是来这里赌博的。在澳门看到人群真好……在封锁期间，这里毫无生气，情况不是很好。”

在香港，农历新年假期也推高了大陆旅客的人数。港府数据显示，大年除夕（1月21日）当天有1万4892名大陆游客入境。这是香港自2020年2月因疫情关闭边界以来的最高单日数字。

香港赛马会每年正月初三（1月24日）在新界沙田马场举行的“贺岁马”赛事也吸引了超过7万9000名马迷，把看台挤得水泄不通。

过去三年，马会因防疫措施实行限制，以致入场人数大幅减少；低迷经济也使投注金额大跌。踏入兔年，港府基本上取消了防疫管控，首次撤销对入场马迷的防疫限制，使比赛恢复了过去的热闹气氛。

《南华早报》引述马会报道，全天11场比赛吸引了20.6亿港元（3.46亿新元）的投注，投注额较去年大升10.6%，是香港自1997年回归以来最多的一次。

除了马场，香港市民大年初三另一个重要活动是到车公庙祈福。当天共有2万7000人到访该庙，较去年多了1000人。