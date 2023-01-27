尽管可出国旅游购物 许多中国消费者选择在国内购买外国奢侈品

（三亚路透电）中国重开国门预计将鼓励中国消费者再次出国购物，带动全球奢侈品零售市场回暖，但许多中国人却更愿意到有离岛免税政策的海南岛进行高端消费。

数千名旅客星期三（1月25日）趁着春节假期涌入海南三亚免税购物中心，购买化妆品和名牌手袋。海南自2011年4月开始实施离岛免税政策。

一名曾在英国知名商场哈洛德百货购物的余姓学生告诉路透社：“英国很远，很难买到机票……但在三亚，我们想来就来，想走就走。”

中国1月8日起取消入境人员隔离及核酸检测后，大批民众出国旅游。在线旅游平台携程数据显示，这项政策在去年12月26日宣布后当天，国际机票订单量猛增200％以上。

随着美国和欧洲的后疫情购物热潮消退，奢侈品牌和零售商都希望中国这股出境旅游潮，能进一步提振今年的销售额。不过，一些专家认为，尽管中国民众现在可以自由旅行，但他们当中有越来越多人会选择在国内购买奢侈品。

咨询公司罗兰贝格（Roland Berger）上海负责人严威说，三年的边境封闭，已使中国消费者更加习惯在当地购买外国奢侈品。

他认为，一部分中国消费者将重回疫情前在海外购买奢侈品的习惯，“但是，我认为本地（奢侈品市场）对大多数品牌来说也很重要”。