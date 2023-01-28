陈建仁接替苏贞昌出任行政院长 台新内阁将强化经济环境与社会韧性

陈建仁将征询内阁团队，并陆续公布新内阁名单。有党政人士指出，星期五下午已定案的内阁成员，是桃园市前市长郑文灿出任行政院副院长，熟稔行政院事务的李孟谚留任秘书长，行政院发言人由内政部次长陈宗彦转任。

（台北综合讯）台湾前副总统陈建仁正式接替苏贞昌出任行政院长，他为新内阁提出三大目标，即强化台湾经济、环境和社会的韧性。

综合台湾总统府新闻稿、《自由时报》、中央社和《中国时报》报道，台湾总统蔡英文星期五（1月27日）上午10时召开记者会，正式宣布陈建仁接任行政院长职务。

陈建仁将征询内阁团队，并陆续公布新内阁名单。有党政人士指出，星期五下午已定案的内阁成员，是桃园市前市长郑文灿出任行政院副院长，熟稔行政院事务的李孟谚留任秘书长，行政院发言人由内政部次长陈宗彦转任。

蔡英文感谢苏贞昌 最艰难时刻扛下重担

此外，除了星期四已确定的经济部长王美花、劳动部长许铭春、海洋委员会主委管碧玲，星期五再增加三位女性阁员，包含财政部长由政务次长庄翠云接任、侨务委员会委员长由副委员长徐佳青接任、行政院原子能委员会主任委员则由副主委张静文接任。

蔡英文在记者会上致辞时，感谢苏贞昌在最艰难时刻扛下重担。她说：“这四年来有三年多的时间笼罩在全球百年大疫，全球政经情势遭逢转变。每当面对艰困时刻，苏院长都是支持国家稳定的关键力量。”

展望未来，蔡英文说，她要交付内阁团队完成四大任务，包括阶段性盘整防疫措施，让人民生活复常、经济复苏；进行社会照顾体系的总检讨，减压人民负担；提升国家基础建设，强化中小企业体质，协助传统产业升级；推动六大核心战略产业，巩固台湾在国际供应链的角色。

陈建仁在记者会上说，国际情势近期剧烈改变，从各层面冲击台湾的生存发展。

“在如此严峻时刻，在未来一年多时间，强化台湾经济韧性、环境韧性、社会韧性是新内阁很重要的三个目标。”

陈建仁强调，如今在蔡英文任期的最后一里路，需要他来共同承担的时候，他有一种义无反顾的心情，在台湾有需要时，非常乐于贡献自己的专长。

苏贞昌在记者会上说，他任内确实有很多地方做得不够好，但大家都很努力。

他指出，以陈建仁“暖男”的性格特质，极其丰富的学经历，还有跟蔡英文的配合默契等，一定能为台湾打造出更好更大的建设。

苏贞昌将在下个星期一（1月30日）率内阁总辞，隔天进行新旧内阁交接。