中国旅游餐饮电影等消费 春节假期爆发式增长

中国旅游、餐饮、电影等消费市场今年春节假期呈现爆发式增长，为中国经济今年复苏取得开门红。中国贸促会研究院副院长赵萍认为，在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济将成为世界经济增长的“火车头”。

今年春节假期是中国放弃冠病疫情清零政策后的首个长假。中国文化和旅游部发布数据称，春节七天假期（1月21日至27日），国内旅游出游约3亿零800万人次，同比增长23.1%，实现国内旅游收入3758亿4300万元（人民币，下同，约752亿新元），同比增长30%，分别恢复至疫情前2019年同期的88.6%和73.1%。携程数据显示，中国游客春节期间出境游整体订单同比增长640%。

中国国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春节假日七天，全国春运客流总量达2亿2564万人次；民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%。

最热门旅游目的地：成都上海广州

飞猪平台数据显示，春节期间最热门的国内旅游目的地是成都、上海、广州三个城市。许多南方旅游景区，游客人数也都迎来了爆发式增长。云南的度假商品成交额涨了超过14倍，海南春节期间度假商品订单量同比增长24%，赴香港机票预订人次同比增长超过22倍。该平台的民宿订单量同比增长超过260%，大理、丽江、厦门、三亚、北海成预订最热城市。

电影市场也呈现火红景象。据上游新闻等媒体报道，今年春节档票房凭借67亿6000万元的成绩，总观影人次达1亿2900万人，超越了2022年春节档的60亿4000万元，成为中国影史春节档总票房亚军。中国大陆1月累计票房也已升至约81亿元，创造了全球单一市场1月最高票房纪录。张艺谋导演的《满江红》、科幻片《流浪地球2》，以及动画片《熊出没·伴我“熊芯”》分列春节档票房前三位，社交媒体大部分热门话题也都罕见地被春节档电影占领。

北京市文旅局统计数据显示，春节假期全市接待游客713万人次，同比增长6.2%，恢复至2019年的88%；旅游总收入74亿6000万元，同比增长57.6%，恢复至2019年的91%；人均消费1047元，同比增长48.4%，较2019年增长4%。

天津市商务局重点监测的224家商贸流通企业实现销售额约17亿元，同比增长21.2%，较2019年增长10.6%；客流量超891万人次，同比增长40.1%；监测的21家百货和43家购物中心销售约11亿元，同比增长19.5%，较2019年增长9.5%。

消费相关行业销售收入 比去年春节增长12%

央视网报道称，1月28日中国国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快。春节假期，部分外来务工人员返乡过节，受此带动，安徽、江西、河南、广西等劳动力输出大省销售收入同比分别增长10.3%、22.3%、16.1%和23.9%。

联合国1月25日发布《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%。报告同时预测，2023年中国经济增长将会加速，经济增长今年将达4.8%。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生对央视表示，中国和周边地区，尤其是中国和东盟（即亚细安）地区的经济贸易联系越来越紧密。2023年，随着中国扩大内需的战略和经济增长的复苏，相信中国对地区的经济贸易恢复和发展将发挥至关重要的作用。