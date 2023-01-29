芬兰动物园无力负担饲养费 拟提早将两大熊猫送返中国

（赫尔辛基综合讯）芬兰一家动物园因无力负担饲养费用，计划将两头大熊猫在租借期满之前送返中国。

据路透社报道，芬兰艾赫泰里动物园星期五（1月27日）说，在15年租借期满前送返大熊猫Lumi（中国原名“金宝宝”）和Pyry（原名“华豹”），主要是因为动物园没有足够资金维持大熊猫的饲养。

艾赫泰里动物园是芬兰私营企业，原本希望大熊猫能吸引游客，但冠病疫情抑制了旅游，也导致动物园债台日益高筑。

动物园曾向芬兰财政部求援，财政部原本也准备拨款500万欧元（714万新元），却引起争议，最后仅给予20万欧元的一次性拨款。

芬兰议员指出，500万欧元的拨款已经高于芬兰每年保护一些本国濒危物种的支出。

彭博社报道说，芬兰政府是否应该在借贷成本上升之际援助企业、对中国人权问题的担忧也是围绕拨款问题的争论焦点。

芬兰外交部已经成立了工作组寻求解决方案，但还不确定最终如何解决。

芬兰外交部发言人说，他们相信，如果大熊猫提前被送返中国，中国会理解这是一家私人企业在面临财政困境下做出的商业决定，不会对芬中关系产生广泛影响。

动物园说，将在2月28日就是否归还大熊猫做出最终决定。

据人民网报道，中国国家主席习近平在2017年到访芬兰后，与芬兰政府签署保护动物联合声明，也决定借出两头大熊猫进行大熊猫保护合作研究，大熊猫Lumi和Pyry随后在2018年抵达芬兰。