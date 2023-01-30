返乡旅游人数增加 中国春节15城新房成交量剧降逾五成

据证券时报网报道，一线城市深圳、广州、北京均零成交，仅上海成交16套，较去年春节下降96.8%。不过，在二线城市中，大连、南宁、青岛、济南、扬州成交情况好于去年春节。

（北京综合讯）中国包括北京等在内的15座重点城市，在2023年春节期间的新房成交量仅成交386套，较2022年春节大幅下降58.4%。分析认为，这与中国大陆民众出游需求在春节假期集中释放有关。

据证券时报网报道，诸葛找房数据研究中心监测数据显示，分城市来看，一线城市深圳、广州、北京均零成交，仅有上海成交16套，较去年春节下降96.8%。不过，在二线城市中，大连、南宁、青岛、济南、扬州成交情况好于去年春节。

其中，南宁成交120套，显著高于去年同期；大连涨幅位居第二，春节假期成交13套，较去年春节上涨225%；青岛春节期间成交34套，较去年春节上涨54.5%。济南、扬州也有良好表现，分别成交62和23套，打破了去年春节的零成交记录。

民众返乡旅游以及疫情影响看屋买屋

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析说，由于中国今年返乡、旅游的人员比往年多，越是热点城市，看新房的人越少，自然成交量越小。相反，回到家乡的非热点城市，则带来一波增量资金。

今年春节假期是中国放弃冠病疫情清零政策后的首个长假。中国文化和旅游部发布数据称，春节七天假期（1月21日至27日），大陆境内旅游出游约3亿零800万人次，同比增长23.1%。在线旅游平台携程数据显示，中国大陆游客春节期间出境游整体订单同比增长640%。

李宇嘉也认为，新年伊始，开发商推盘积极性下降，一方面由于开发商业绩压力不大，另一方面也因为政策已经明晰，即全面扶持楼市，资金面友好，但需求端还在休养生息，开发商推盘的积极性在下降。据观察，市场上部分新盘已取消或收窄了优惠的折扣，都导致热点城市新盘交易明显下降了。

此外，热点城市新房成交会下滑，主要原因离不开疫情。1月份前半月，依旧是疫情感染高峰期，阻断了线下看房或买房。

另据澎湃新闻报道，上海易居房地产研究院发布《2022年中国百城库存报告》显示，截至去年底，中国100个城市新建商品住宅库存总量为53058万平方米，相比2021年底的数据增长1.3%。中国全国百城住宅库存出现连续49个月的同比正增长态势。

该报告说，2022年住宅库存总体呈现月度拉升的态势，这和2022年住宅销售持续疲软的态势有关。该态势背后，也体现出各房企去库存方面陷入较大的窘境。