江西失踪中学生命案 村民寻获遗体警方效率受质疑

中国江西上饶铅山县致远中学学生胡鑫宇失踪超过百日后，遗体在学校旁树林内被发现。家属星期一（1月30日）透露，遗体被发现时是用鞋带吊着，且衣物疑似前后反穿。案件引发舆论哗然，不少网民质疑当地警方为何迟迟找不到当事人，却是由村民在学校附近寻获。

15岁的胡鑫宇是致远中学住宿生，去年10月14日在校内离奇失踪，外界搜寻未果。上饶市公安局1月29日在微信公号通报，指前一天有人在学校旁的树林中发现一具缢吊的尸体，衣着和胡鑫宇失踪时候一致；29日经DNA鉴定，确认为胡鑫宇。

通报还提到，现场发现一支录音笔，已送专业机构鉴定。

《南方都市报》当天引述家属代理律师郑晓静说，胡鑫宇的家人已决定尸检，“希望务必查出真相”。

隶属《成都商报》的红星新闻星期一引述胡鑫宇母亲指出，遗体是在一个储粮仓库被发现，“用鞋带上吊着”。她看到儿子时，遗体已经腐坏，几乎是“骸骨”，仅头颅形状勉强能看出是儿子；遗体身上只穿着一件外套，看起来前后是反着穿的。

其他家属则说，他们在发现遗体的地方附近反复找过不止一两次，但没进去仓库里。

报道还提到，胡鑫宇失踪时曾带走一支录音笔，这次警方也在现场勘察时发现一支录音笔。胡母认为，录音笔中可能有关键证据，期待后续公正调查能揭开事实真相。

这起案件疑点重重，引发中国舆论高度关注，新浪微博星期一的相关关键字单日阅读量就超过2亿。不少网民质疑为何警方早前的地毯式搜救一直找不到胡鑫宇，最终却是村民在距离学校不到60米的树林寻获遗体。胡鑫宇的死亡时间和原因、录音笔的内容等，同样引起关注。

《环球时报》前总编辑胡锡进29日也在微博发文，批评当地警方对案情处理不力，损害当地政府公信力。

人民网网络评论部29日也发出评论，指案件备受关注，“谁都不敢造假，谁也不能造假”，呼吁网民静待真相逐渐浮出水面，切勿编故事，也不能散发不实信息。

胡鑫宇去年10月14日从学校宿舍前往教学大楼上晚课的途中失踪。路程虽仅100米，却因缺乏监控视频，无法厘清他的去向。

上饶市公安局1月初两度发布通报，指未发现胡鑫宇在校内被害、自杀、发生意外的痕迹证据，信息指向他是自行离校。通报又说胡鑫宇曾出现厌学情绪，曾向老师和同学表达学习吃力、压力大，注意力难以集中，且存在睡眠问题。

针对网络流传的众多猜测，如“学校老师杀人”“胡鑫宇被一辆休旅车带出学校”等说法，警方当时则说已进行排查，经技术人员鉴定“表明监控视频未被删减”，并向家属回应称“未发现有价值的线索”。