苏贞昌内阁总辞成员约八成留任 学者：蔡英文主导新内阁摆明“卡赖”

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋说，整个人事布局多半都是蔡英文人马，立法院的法案方向也是蔡一把抓，只留一个亲赖清德的李孟谚担任行政院秘书长，负责和民进党联系，党内的正国会派系要角林佳龙被安排为总统府秘书长，是就近看管，避免新国会向赖清德靠拢。

台湾前行政院长苏贞昌星期一率内阁总辞，星期二将与新任行政院长陈建仁进行内阁交接。不过，苏内阁的成员约有八成留任，在野党质疑“换汤不换药”，缺乏新气象。学者解读，总统蔡英文主导陈内阁布局，“卡赖”（副总统兼民进党主席赖清德）之意甚明。

执政的民进党在去年11月26日“九合一”地方选举惨败，蔡英文当晚辞去兼任的党主席，但内阁改组作业拖延了两个多月。总统府1月27日才去函中央研究院“借调”陈建仁担任阁揆，再引争议。

陈建仁星期一（1月30日）上午到台北市圣家堂参加平日弥撒受访表示，他向天主祈求，希望祂能赐给自己勇气、智慧、宁静与谦卑，让他能够好好来为台湾2300万人民服务。

相对苏贞昌的霸气干练，即将接任阁揆的陈建仁被形容为“温暖坚韧”，民进党立委多予肯定，期望陈内阁能快速回应民意，展现温暖特质。

但陈建仁过去共同挂名的论文投稿至国际知名期刊“Cancer”被发现涉嫌抄袭，力挺本土高端疫苗等问题都有待进一步说明。在野党已磨刀霍霍，准备来个震撼质询。

前总统马英九星期一在国民党中央党部春节团拜时指出，新内阁从陈建仁到副院长郑文灿都有学术伦理问题，难以成为社会仰望对象，蔡英文的学位与论文何尝不是有类似问题？国民党要以此为鉴，以2024年下架民进党为目标，为台湾找出路。

国民党主席朱立伦认为，这次的内阁改组非常平庸、没特色，看不出来整个布局的主要方向，大家也不必有太多期待。

国民党还质疑陈建仁2020年辞卸副总统，回任中央研究院担任特聘研究员支领49万元（新台币，2.1万新元）高薪，相关程序是在他担任副总统任内启动，而中研院隶属于总统府，其中是否有利益回避的问题？

苏贞昌送茶壶茶叶 吁阁员耐住高温泡好茶

陈建仁这次又以借调方式出任阁揆，朱立伦说，如果陈建仁是这样的心态，那就是一个看守内阁、过渡内阁，就是准备要交班给国民党了。

稍早前，苏贞昌率内阁总辞致词时表示，在他担任行政院长1478天，为台湾与人民尽心尽力，但个人能力有限。“现在依宪法规定，我们缘尽于此。当整个情势走到这里，要有人承担的时候，就是我来担待，各位留下来”。

他在1月12日宴请阁员时送了一只茶壶，此时再送阁员一些好茶叶，请阁员继续耐住高温、泡出好茶，“言语有时候不能尽意，所以在茶袋上我给各位留了一张小卡片代表我的心意，请各位琢磨”。

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋向《联合早报》指出，面对2024年总统和立委选举，苏贞昌不下台，民进党立委很焦虑；苏下台，至少让陈建仁有平台可以亮相，先拼过党内总统初选再说。

他分析说，整个人事布局多半都是蔡英文人马，立法院的法案方向也是蔡一把抓，只留一个亲赖清德的李孟谚担任行政院秘书长，负责和民进党联系，党内的正国会派系要角林佳龙被安排为总统府秘书长，是就近看管，避免新国会向赖清德靠拢，“蔡英文不仅不跛脚，她还想让她的政权永垂不朽”。