四川出台新“催生政策” 开放生育并取消登记须“已婚”规定

在中国人口出现60年来首次负增长之际，人口大省四川近日发布新规，不仅取消生育登记必须已婚的限制，同时也不再限制生育孩子的数量，被舆论形容为“催生政策”。

受访学者认为，去年中国人口减少85万，显示中国将步日本社会老龄化后尘，官方任何政策都无法逆转人口未来持续下降的趋势，目前最好的应对办法是减少对生育政策的干预，并交给民众自由选择。

四川省卫生健康委员会近日印发《生育登记服务管理办法》，对2019年3月出台的办法进行修订完善，其中主要修订内容包括取消对登记对象是否结婚的限制条件，生育登记的登记主体从“夫妻”变成“凡生育子女的公民”。

按照中国现行法规，未婚者所生子女的生育登记程序繁杂，须向派出所提交“出生医学证明”、父亲或母亲居民户口簿、非婚生育说明等。非婚生子女原则上随母亲登记户口，若随父落户，还须提交亲子关系凭证。

四川的新办法也取消生育数量限制，表明“将生育登记的重心转移到生育意愿和生育结果上来”。官方数据显示，四川是中国人口第五大省，60岁以上的人口数量在全国排名第七，占全省人口两成以上。

这个本月中才实施的新规在中国网络上引发热议，有网民简单总结四川新政是“不管结没结婚，现在想生就生，想生几个就生几个”。

去年8月，安徽省卫健委也曾发布《关于完善生育登记制度的实施意见（征求意见稿）》，其中也提到生育登记不再受结婚登记限制。中国人民大学人口学系主任杨凡当时曾撰文肯定，不再将“是否已婚”作为生育登记的前提条件是民心所向，充分体现生育政策的包容性、机会平等，以及福利普惠。

但也有网民质疑新政，认为“未婚生子”“私生子”的情况可能因此大增。

四川省卫健委工作人员星期一（1月30日）则坚称，新规并非鼓励未婚生子，而是保证“未婚先孕”人群的权益。

中国的生育登记制度关乎妇女能否获得孕产期医疗服务、产假、生育津贴等福利。生育登记也是户籍登记、孩子将来入学的前提条件。四川新规意味着，与生育有关的福利保障，不再是已婚女性专利。

学者：取消已婚生育登记 反映社会进步

中国人口学者梁中堂接受《联合早报》采访时分析，取消已婚生育登记政策是社会进步的表现，意味着人们已逐渐能接受未婚生育。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时则认为，四川新政旨在挽救人口下降的危机，但取消已婚生育登记显得有些“草率和仓促”，可能会向社会传递误导信号，冲击家庭及中国传统伦理之余，还可能衍生出更多非社会规范性的生育路径。

另一方面，有网民指出，未婚生育毕竟是少数，解除这项限制对提高生育率的作用犹如杯水车薪。

来自四川绵阳的未婚者贾芸（38岁）受访时说，四川新政未必会引起民众生育的意愿；生育与否、生多生少都是非常个人的决定，目前育龄家庭更多会考虑的还是经济能力、有无时间生养等问题。

曾任中国国家计划生育委员会人口专家委员会委员的梁中堂指出，人口的增长或负增长趋势，取决于生育人口占总人口比例的高低，“出台什么政策鼓励（生育）都起不了根本性作用”。

梁中堂也建议政府最好别再以政策干预人民的生育计划，干预的结果只会更糟。