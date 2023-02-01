遗体发现后 江西失踪中学生命案细节疑点逐渐出现

铅山县一名官员星期二（1月31日）向媒体确认，胡鑫宇遗体在中国储备粮管理集团金鸡山粮库院墙内仓库外的露天小树林被发现。此前，胡鑫宇家属在接受采访时曾说，胡鑫宇遗体是在粮库仓库内被发现。另有多名知情人在不同媒体报道中对遗体发现地点，给出了“紧挨院墙外侧的小树林”“院墙内竹林里”等不同说法。

（江西综合讯）中国江西上饶铅山县失踪中学生胡鑫宇的命案引起舆论关注，媒体也连续报道案件相关细节，包括有关遗体发现的地点与具体情况。

综合自红星新闻、极目新闻、大皖新闻、澎湃新闻、中国新闻周刊、封面新闻、《南方都市报》报道，这起案件的细节与疑点随着调查逐渐出现。

铅山县一名官员星期二（1月31日）向媒体确认，胡鑫宇遗体在中国储备粮管理集团金鸡山粮库院墙内仓库外的露天小树林被发现。

此前，胡鑫宇家属在接受采访时曾说，胡鑫宇遗体是在粮库仓库内被发现。另有多名知情人在不同媒体报道中对遗体发现地点，给出了“紧挨院墙外侧的小树林”“院墙内竹林里”等不同说法。

关于通报上为何只写金鸡山，铅山县知情人士回应，基于粮仓是特殊单位的考量，没办法直接写明，所以铅山官方只写了金鸡山区域树林。

参与调查案件的邹晨（化名）表示，遗体所在的粮库占地面积大，围墙也高，工作人员不多。此前搜寻时，相关工作人员曾找到门卫了解情况、调查监控，都没有发现胡鑫宇的身影。

邹晨说，粮库保安1月28日到竹林处砍竹子时，因为同时也在找一只走丢的鸡，就带了一只狗过去。由于狗不停地叫，保安进到竹林才发现里面靠近围墙位置有一具人的遗体。

目前家属尚未看到法医鉴定报告，胡鑫宇母亲李连英说，决定暂不火化儿子的遗体。

录音笔鉴定结果未出

胡鑫宇的哥哥胡杰全称，在遗体旁边的墙洞发现的录音笔于1月29日凌晨送去鉴定，截至31日下午1时他还在北京等待鉴定结果。

知情人士透露，有挖掘机31日进山，在遗体被发现地附近筛土，寻找饭卡。胡鑫宇家属此前发布寻人启事时提到，录音笔和校内饭卡一同消失。

记者发现胡鑫宇生前就读的致远中学紧贴金鸡山的围墙上，安装了多个监控和铁丝网，从外观来看装上的时间并不久。

学校大门的右侧是一条入山的小路，夜色中仍有闪烁着警灯的警车。附近一家面店老板说，胡鑫宇事件发生以后，路上的警车变得密集，学校周边有警车驻守已成为常态。