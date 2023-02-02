日本北约要加强合作应对中俄挑战 北京吁勿渲染“中国威胁”挑动对抗

台湾中山大学日本研究中心主任郭育仁接受《联合早报》采访时分析，岸田文雄与斯托尔滕贝格的会谈，意在向北京传达“安全上的对抗并不意味战略对抗，但试图以武力改变现状，代价绝非中国能承受”。

日本首相岸田文雄与北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格，星期二（1月31日）共同承诺将加强合作应对中俄挑战；北京隔天回应，要求有关方勿渲染“中国威胁”。学者分析，双方会谈意在吓阻中国武力改变现状；而在中美关系取得进展前，北京也不急于处理中日关系。

斯托尔滕贝格星期二在日本首相官邸与岸田文雄会谈后，双方发表联合声明，指俄罗斯入侵乌克兰、中俄日益增长的军事合作，以及朝鲜发展核武器等，造成了自第二次世界大战以来最紧张的安全环境。北约与日本对此同感忧虑。

声明指出，日本将与北约加强在海上安全、武器控制、网络空间等领域的合作，应对正在变化的战略环境。声明还强调台湾海峡和平稳定的重要性。

综合路透社、彭博社报道，斯托尔滕贝格会后在记者会上指，中国大陆正大幅增强包含核武在内的军力、威胁台湾，企图掌控重要基础设设，并对北约及俄乌战争散播假消息。

他说：“中国并非我们的敌人，但有必要了解中国所带来的课题有多么大，北约与日本一定要加强合作因应才行。”

对于这项联合声明，中国外交部发言人毛宁星期三（2月1日）回应说，中国始终是世界和地区和平稳定的维护者，希望有关方面不要渲染“中国威胁”，不要挑动地区对抗。

台湾中山大学日本研究中心主任郭育仁接受《联合早报》采访时分析，岸田文雄与斯托尔滕贝格的会谈，意在向北京传达“安全上的对抗并不意味战略对抗，但试图以武力改变现状，代价绝非中国能承受”。

另外，岸田政府去年12月通过三份防卫文件，预计到2027年，国防经费将达国内生产总值（GDP）的2％，向北约成员国看齐。斯托尔滕贝格星期二对此表示高度肯定。

日本将设独立代表处 处理与北约事务

岸田文雄则在记者会上说，作为加深关系努力的一部分，日本将设立独立代表处，处理与北约的事务，并考虑定期参加北约举行的高级别会议。

台湾辅仁大学日本暨东亚研究中心主任何思慎受访时指出，日本提高国防经费意味着过去以美国为主力的美日安保合作有所转变，日本将承担更多自我防卫责任，因此会更积极寻求与北约等多边组织合作，这也是美国乐见的。

除了与北约合作外，日本近期也和美国、荷兰达成协议，限制对中国出口先进的晶片（中国称芯片）制造设备。据路透社报道，美国商务部副部长格雷夫斯（Don Graves）星期二承认了这项协议，但称现在还不能谈论。

对于中日关系走向，何思慎认为，北京的当务之急是创造有利经济发展的外部环境，因此在对日关系上，不会往坏的方向推，却也不急着在中美关系改善前，改善中日关系。因此，现阶段日本势必更倾向美国阵营。

至于日本频繁提及对台海安全的关切，何思慎认为，在美日同盟、中美关系以及中日关系等三大变因之下，日本恐怕很难进一步提出台海若发生冲突时的明确介入程度。

郭育仁说，美日从2021年起开始讨论《美日防卫合作指针》的修订，因俄乌战争而延误时程，而今年七大工业国集团（G7）峰会5月将于广岛召开，拜登也将访日，届时很可能签署这项修订版文件，其中很可能纳入因应“台海有事”的相关内容。