取消冠病患者隔离令 港部分方舱或改建青年宿舍满足需求

综合“香港01”《星岛日报》等报道，港府共建设了八处方舱，分别位于青衣、新田、港珠澳大桥香港口岸人工岛、粉岭、洪水桥，启德、元朗以及竹篙湾。目前只有竹篙湾隔离中心仍开放。

（香港综合讯）港府近日取消向冠病确诊者发隔离令，意味着当地社区隔离设施（方舱）基本完成历史任务。但资料显示，香港大部分的隔离设施只使用过短短两个月，其中一处更从未启用。当局正研究将部分隔离设施改建成青年宿舍，满足青年住屋需要。

综合“香港01”《星岛日报》等报道，港府共建设了八处方舱，分别位于青衣、新田、港珠澳大桥香港口岸人工岛、粉岭、洪水桥，启德、元朗以及竹篙湾。目前只有竹篙湾隔离中心仍开放。

除了在2020年4月率先启用的竹篙湾方舱，其余隔离设施则是在2022年3月、香港经历来势汹汹的第五波疫情时才启用。不过，大部分设施已在去年5月后全部停运。

个别方舱的使用率也不一。截至2022年4月23日，青衣使用率达77%、新田及粉岭使用率为70%。港珠澳大桥香港口岸人工岛方舱及洪水桥方舱的使用率分别达55.8%和45.6%。

香港医务卫生局局长卢宠茂1月18日回覆立法会议员提问时说，个别隔离设施在高峰时期的入住率最高达九成。

至于位于落马洲河套区的中央援港应急医院和方舱设施，2022年5月交付后一直未启用。

港人关注隔离设施空置是否浪费公款

不少港人关注，隔离设施总共用了多少公款建造，短期使用后便大量空置是否造成浪费。

香港发展局回复媒体询问时指出，除了河套区的设施由中央援建外，其他八个地点的社区隔离及治疗设施是由港府负责兴建，结算工作正在进行中，工程开支的资料有待确立整合。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华认为，港府过去紧跟中国大陆“动态清零”政策，直至2022年12月才完全放宽防疫措施，过去一年多的付出，包括斥资兴建隔离设施，几乎全部白费，除了“倒钱落海”，更为香港带来社会民生问题，日后修补需时。

至于这些设施会有什么用途，香港房屋局长何永贤较早前透露，启德方舱可能改为简约公屋或青年宿舍。启德方舱共有约3000个房间，楼高四层，设有独立厕所和升降机，部分单位更坐享海景。

选委界议员、青年发展委员会副主席梁毓伟认为，启德方舱建筑标准高、有独立空间，而且邻近体育园，可用体育产业作主题，扶持青年多元发展，但要做好交通规划。