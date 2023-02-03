港府启动全球宣传活动 免费机票下月先送东南亚旅客

香港疫情初见曙光后，特区政府启动全球大型宣传活动，包括向海外及中国大陆旅客派发50万张免费机票，推动香港旅游业复苏。送票活动将首先在泰国、菲律宾、印度尼西亚、新加坡等疫情前访港旅客最多的东南亚市场推出。

名为“你好，香港”的宣传活动星期四（2月2日）下午在香港会议展览中心举行启动仪式。其中一个重点是从3月1日开始，由三家香港本地航空公司的海外办事处，通过各类宣传活动、大抽奖、买一送一、游戏奖品等方式，送出50万张免费机票，为期六个月。当中有部分机票也会由旅游业界、政府部门送出，用于推介香港。

香港机场管理局行政总裁林天福形容，这项活动可能是世界上最大的欢迎旅客举措。当局会先在泰国、菲律宾、印尼、新加坡等疫情前访港旅客最多的东南亚市场推出活动，之后在东北亚、中国大陆等地赠送机票。

林天福说，港府预计香港航空业在未来六至九个月最需要帮助，上述计划预计将带来约150万名入境旅客，占3月至9月客流量约10％。

他透露，香港机场管理局也会在暑假期间，另外向香港及大湾区居民各送出8万张机票，希望市民能一起感受计划带来的欢乐。

参与活动的香港航空透露，首阶段送机票活动从3月1日起，供东南亚各航点出发来往香港的旅客预订；之后分批推出从中国大陆及东北亚航点出发来往香港的机票；第三季开始，分批推出由香港出发往各航点的机票。相关机票将从3月1日起在香港航空官网接受预订，公众也能到网站查阅更多活动资讯。

另一家参与活动的国泰航空也透露，将从3月1日起分阶段送出前往香港的机票。送票活动首阶段从3月起在东南亚展开，中国大陆将在4月展开，东北亚及中长线地区则安排在5月或之后。

除了向旅客派发50万张免费机票，港府星期四也宣布，从即日起在旅客咨询中心派发100万份“旅客消费优惠券”，每份价值至少100港元（约17新元）。访港旅客可用于餐饮、零售等消费，或凭券兑换礼物。

此外，香港旅游发展局还邀请一些海外知名人士、艺人拍摄视频宣传香港，包括香港特首李家超、艺人郭富城、陈慧琳及郑秀文都参与宣传片拍摄。香港今年也计划举办超过250场大型活动，包括马拉松、七人制橄榄球赛、博物馆高峰论坛等。

香港旅游发展局总干事程鼎一指出，整个宣传计划初步投资1亿港元，主要为旅发局的宣传开支，包括拍摄宣传片、到外国参展、邀请海外媒体赴港体验等费用，不涉及派发机票的费用。

他说，香港已有一段时间未向旅客开放，须要向海外清楚传递“香港旅游已重启”的信息。

香港商界和旅游业界普遍欢迎港府的全球宣传活动。香港厂商会会长史立德认为，一系列活动能向大陆及国际旅客，以及投资者宣传香港的形象和优势，重建他们对香港的信心。

学者：免旅客误会 港府应尽快取消口罩令

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，香港过去数年实施严苛的防疫政策，令许多旅客却步。随着港府近来陆续放宽防疫措施，加上这次免费派发50万张机票和购物券，可以吸引更多旅客来港。

但陈伟强指出，目前香港仍然实施口罩令，许多不明情况的海外民众看到电视或者网络照片，可能会误以为香港还在实施防疫措施而不选择到香港旅游，所以港府应尽快取消口罩令。