不必预约及检测也不再限人数 陆港下周一全面通关有利港经济发展

香港和中国大陆将在下周一（2月6日）恢复全面通关，结束过去三年疫情的封关措施。受访学者认为，陆港通关将有助香港经济发展，建议香港特区政府与广东和澳门政府合作，联手宣传吸引海外游客。

中国国务院港澳事务办公室周五公布，由下周一零时起全面恢复大陆与港澳人员往来，包括取消经陆路口岸出入境预约通关安排、不设通关人员限额，以及恢复大陆居民与香港、澳门的团队旅游经营活动。

由港澳入境大陆的人员，如果七天内无外国或其他境外地区旅居史，入境时将无须出示核酸检测结果入境。

国务院港澳办公布陆港两地通关后，香港行政长官李家超随即宣布香港与大陆接壤的口岸将由下周一起全部开通，市民可随时随意出行，不用再预约及按指定时段过关。大陆赴港人士也无须进行核酸检测。

暂时维持海外及台湾等地区 赴港前快检要求

香港下周一起也取消澳门赴港快检要求、海外入境人士疫苗接种要求。但因应全面通关带来的大量人流往来，海外及台湾等地区赴港前的快检要求将维持一段观察期。

李家超指出，自香港与大陆在1月8日恢复首阶段通关，香港商业、零售、餐饮“动起来”。下周一陆港全面通关后，相信会更广泛地提振人文交流，当局也会全方位向世界及大陆推广香港。

当局预期，下周一起全港交通需求会增加，届时会协调业者确保有足够交通赴各个口岸，也会提升至最高级别类运作，密切联系港铁及巴士公司等，并监察交通，必要时会加强人手。

陆港民众皆欢迎两地即将全面通关。其中，大陆线上旅游平台“携程”的数据显示，以香港和澳门为旅游目的地的搜索量，在周五即时急增超过三倍，其中旅行团产品的浏览量增加1.8倍。许多香港市民受访时也表示，陆港下周一全面通关后，会考虑多到大陆旅游。

香港稻苗饮食专业学会会长徐汶纬预期，在通关效应下，香港饮食业生意额短期内会有一成至一成半增长，到今年年底有望恢复至疫情前的八九成。他对今年香港旅游餐饮业表现非常乐观。

香港旅游促进会总干事崔定邦则认为，港府取消海外旅客的疫苗接种要求，让香港与其他亚洲地区看齐，有助提高香港竞争力，但相信海外旅客数量难以在今年内回到疫情前水平。

香港教育大学高级讲师叶德平接受《联合早报》访问时指出，过去三年陆港封关，阻碍了香港经济发展，旅游、酒店、零售等行业的生意大受影响。民生和人文交流方面也受到“长期不通关”冲击，“以我本身为例，不少在内地举行的学术研讨会我都因为过关检疫要求而未能成行。另外，学生的内地交流也都因此搁置。”

叶德平相信，两地通关后，将有更多大陆旅客访港，并增强大陆和海外投资者对香港未来的信心，有助推动香港经济今年加快发展。

叶德平认为，港府应该积极与旅游业界沟通，制定利好业界复苏的方案，让旅客有更好的旅游体验，“例如‘十四五’规划下的文化与艺术展览活动，就应好好趁机发展，把香港打造成既有娱乐性，也拥有文化深度的旅游城市。”

他说，香港背靠大陆，而且是粤港澳大湾区的龙头城市，当局同时也要趁着通关机遇，与澳门、深圳等城市合作，制定更多的“多日多地旅游计划”，用大湾区的整体优势吸引海外游客。