中日外长电话会谈 秦刚促日秉持市场原则 开展对华经贸科技合作

日本外长林芳正则对包含尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围在内的东中国海形势表达“严重关切”。受访学者预计，中日关系今年有望取得突破。

中国外长秦刚在美国、日本与荷兰达成晶片制造设备协议后，星期四（2月2日）首次与日本外长林芳正通话，敦促日本继续秉持市场原则和自由开放精神开展对华经贸科技合作；林芳正则对包含尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围在内的东中国海形势表达“严重关切”。

林芳正星期五（2月3日）在通话后的记者会上证实已接到秦刚发出的访华邀请；受访学者预计，中日关系今年有望取得突破。

根据日本外交部文告，秦刚与林芳正星期四的通话历时约50分钟，这是秦刚2022年12月担任中国外长后首次与林芳正通话。

日本外交部文告称，两国外长同意在包括峰会在内的各个层级保持密切沟通；中国外交部文告也表明，中国愿以中日和平友好条约缔结45周年为契机，与日本保持高层级对话沟通，深化数码经济、绿色发展、维护产供链稳定等领域合作，推动中日关系沿着正确轨道改善发展。

位于东中国海的钓鱼岛长期引发中日之间的主权争议；去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台后，中国人民解放军向台湾周边海域发射东风导弹，其中五枚落入日本专属经济区，进一步加剧日本对区域局势的警惕态度。

中日双方文告都聚焦钓鱼岛和台湾问题；秦刚希望日本秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅。

林芳正说，日中关系面对“许多挑战和关切”，日本舆论对华态度极为严厉。他对包含尖阁诸岛在内的东中国海局势，以及中国在日本周围越加活跃的军事活动包括与俄罗斯的军事协调表达“严重关切”。

林芳正也提出对南中国海局势、香港、新疆等课题的关注，以及维护台海和平与稳定的重要性。

秦刚本周接连 与日荷外长通话

上周开始有消息称，美国与日本、荷兰达成协议，限制对中国出口先进的晶片制造设备。

随着美国对华的科技围堵态势升温，中国本周接连与这两个美国盟友联系；秦刚星期一（1月30日）已与荷兰副首相兼外长胡克斯特拉通话，敦促荷兰共同维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。

在星期四的通话中，秦刚呼吁日本着眼维护国际贸易规则和自身长远利益，“继续秉持市场原则和自由开放精神开展对华经贸科技合作”，并坚持战略自主。

日本的文告未提及科技领域合作，林芳正仅强调两国在绿色经济、医疗、护理、保健和人员交流等领域展开互利合作的重要性。

自12月以来，中日围绕疫情的交锋加剧了两国的紧张关系。共同社则引述日本官员报道，秦刚敦促日本放宽对中国旅客的严格防疫措施，林芳正回应时称将根据中国的疫情情况“灵活应对”。

中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄去年11月在泰国曼谷会晤时，已同意安排林芳正访华。林芳正在星期五的记者会上证实已收到秦刚的访华邀请，并将继续与北京协调访华日期。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》采访时分析，北京深切地认识到它在半导体领域的科技发展远不及西方，在美国加强对华晶片技术出口限制的情况下，中国得依赖其他国家获得先进的高科技晶片领域器材。

台湾政治大学国际事务学院教授李世晖认为，美日荷的晶片制造设备协议不会冲击中日关系。中国相信已意料到日本会在半导体领域全面倒向美国，中国的重点不是不让日本倒过去，而是要把日本逐渐从美国那里拉回来。

李世晖认为，中日关系今年有可能取得突破。对岸田文雄而言，美日关系和国内政治与经济短期内难以取得重大突破；目前他的支持度仍处于低谷，若日本能缓和与中国的关系，营造相对安全的外部环境，对岸田文雄的个人声望有帮助。