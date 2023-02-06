佛光山开山宗长星云大师圆寂 享寿97岁

在佛教界享有崇高声望的佛光山开山宗长星云大师，星期天（2月5日）传出圆寂（离世）的消息，享耆寿97岁，当晚有多家台湾媒体证实。对生死豁达的他，生前曾预立遗嘱，强调自己一无所有，留下的只有佛法真理。

综合《联合报》《中国时报》报道，星云大师2011年中风后身体状况走下坡，每两天要到医院洗肾，过去已有数次住院记录。

医疗团队原定上星期六（2月4日）中午为他洗肾，但他当天上午突然气喘不止，甚至无法进食，只好紧急提前洗肾，排除体内积水一公斤多后，才比较舒缓，不料仍在一天后离世。

至截稿为止，佛光山尚未对外证实相关消息。不过多名佛光山信众接受《联合早报》询问时说，5日晚间已接获相关通知，感到悲痛不已，但会秉承大师的教法，为他念佛。

台媒则报道，佛光山与医疗团队预计星期一（2月6日）对外说明星云大师过世的具体细节。

星云大师早在85岁即预立遗嘱，定名为《真诚的告白》，并于2014年主持“佛法真义”讲座首度对外公布。

他当时说，个人财产约新台币2000万元（约87万5000新元）已捐公益信托教育基金，佛光山资产都不是他的，他连一张纸也不留，他一生没有积聚家累，留下的只有佛法真理。

中风后健康每况愈下 仍坚持弘扬佛法

患有高血压、高血糖、高血脂的星云大师于2011年曾因缺血性脑中风住院，之后又数度中风，身体状况每况愈下，但仍坚持弘扬佛法。

《联合报》引述国际佛光会中华总会总会长赵怡说，大师晚年腿部不良于行，但遇到主持会议、接待访宾等重要场合，还是会坚持站起来。近年来，弟子们会先预录好大师的视频，在重要会议播放，避免他身体劳累。

根据公开信息，星云大师俗名李国深，江苏江都县人，1927年生，五岁起随信佛的外祖母茹素，12岁于栖霞山寺披剃出家，并进入栖霞律学院修学佛法，为汉传佛教临济宗第48代传人。

他在1949年初迁居台湾，1967年创办佛光山，致力提倡“人间佛教”，先后在世界各地创设寺院道场达300所以上、佛教学院设立16所。

除宗教领袖身份外，星云大师也是国民党党员，曾任党务顾问、中央常务委员、中央评议委员。与中国大陆往来也相当密切，包括杨尚昆、李先念等中共元老，以及江泽民、胡锦涛、习近平等大陆领导人，都曾和他有过会谈。

由于星云大师常不避讳对政治事务表示意见，因此也被立场不同的舆论批评为“政治和尚”。但他在2008年接受媒体访问时曾反问，出家人也是公民，没有被褫夺公权，为什么不能爱国？为什么不能表达道义、选贤与能？“这是我们的责任。”