湖南省高速公路49车追撞 16人死66伤

（长沙综合讯）据中国警方通报，湖南省长沙境内的一段高速公路，星期六（2月4日）下午发生49台车辆追撞的严重交通事故，已造成16人死亡、66人受伤。

据新华社报道，湖南省高速公路交通警察局星期天（2月5日）通报，位于湖南省会城市长沙望城区的许广高速公路段，星期六下午5时许先后发生五起交通事故，涉事部分车辆起火。许广高速是中国一条连接河南省许昌市至广东省广州市之间的高速公路。

初步调查显示，前后约10分钟内共发生五起交通事故，其中一起事故造成七人死亡、涉及车辆七台。三起事故各造成三人死亡，分别涉及车辆11台、10台、九台。另一起事故未造成人员死亡，涉及车辆12台。

事故另造成66人受伤，伤者已及时送医院全力治疗，其中八人伤势较重，生命体征暂时平稳。

事故发生后，湖南省公安、交通运输、应急、消防、卫健等部门救援人员迅速赶赴现场，联动长沙市区两级政府积极开展现场搜救、伤员救治、交通疏导等工作。目前，事发路段已恢复通行，与救援工作同步开展的事故调查和相关善后处置正在进行。

大车小车撞成一团 车辆起火蔓延开来

另据新京报报道，网民提供的车祸现场的视频和照片显示，高速路上堵成一团，大货车、小轿车等车辆撞在一起，且有车辆起火，很多人员站在车旁哭喊，现场还有很多的消防人员、交警、民警和医务人员在抢救。

湖南高速公路集团一名工作人员说，当时长张高速一货车自燃，现场十分混乱，交通秩序极差，两条道路堵成一团。

身在现场网友说，当时很多车辆相撞在一起，有小车已经被撞扁了，车内的人基本上不死也伤，而且旁边还有车辆在起火，并且在蔓延开来，好在救护车、消防车和警车都快速赶到现场，但等到6时左右，现场还是比较混乱。