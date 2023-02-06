日学者：中共反恐力度虽趋平和 新疆贫富差距大民族矛盾难平息

日本学者熊仓润认为现任新疆自治区党委书记马兴瑞的治疆政策仍会以反恐、维稳为主轴。

对于中共二十大后的新疆政策，专研中国民族政策的日本学者熊仓润上星期五（2月3日）在台北分析，虽然现在反恐力度转趋平和，但政策逻辑短期内不会改变。他也认为，在贫富差距催化下，当地民族矛盾短期内仍难以解决。

熊仓润为日本法政大学法学部国际政治学科副教授，专研中国与苏联的民族政策，以及中亚地域问题研究等。他3日在台北国际书展举办《新疆：被中共支配的七十年》发表会，从历史与政治发展等角度，解析新疆问题。

广东省前省长马兴瑞2021年底调任新疆自治区党委书记之后，虽然维持一贯的反恐、维稳基调，但更着重经济和民生政策论述。外界普遍认为，马兴瑞将会更聚焦经济发展。

不过，去年11月新疆乌鲁木齐一处小区发生火灾，因不当封控导致救援受阻造成10死9伤。

事后，大批民众自行突破封锁，前往乌鲁木齐市政府前要求立刻解封，更一度发生警民冲突；上海、北京、南京等多地民众也发起悼念活动，最后演变成反对封控的“白纸运动”。

为此，新疆官方事后宣布严惩煽动滋事及暴力抗拒疫情防控措施行为。

对于新疆接下来的民族政策走向，熊仓润应询时说，虽然外界观察马兴瑞不像前任新疆党委书记陈全国采取强势治疆手段，但政策逻辑短期内不会有大转变，仍会以反恐、维稳为主轴。

他认为，反恐政策的延续也可以从马兴瑞近期出席公开会议的发言中看出端倪。

根据《法治日报》报道，马兴瑞1月29日在新疆自治区党委政法工作会议要求，要全力以赴做好防风险、保安全、护稳定各项工作，同时扎实推进反恐维稳法治化常态化，保持对“三股势力”（恐怖主义、分裂主义、极端主义势力）严打高压态势不动摇，有序优化维稳措施，坚决维护社会大局稳定。

新疆问题非“种族灭绝” 更接近“文化种族灭绝”

此外，西方近年频频指控中共对新疆实施“种族灭绝”；中国官方则反指这是“别有用心的谣言和彻头彻尾的谎言”，真正的目的是破坏新疆社会稳定，遏制中国发展。

熊仓润指出，种族灭绝的定义源自西方对纳粹迫害犹太人的反省，这与当前新疆的民族问题有明显差距。

他说，“纳粹德国从未提出要让犹太人成为日耳曼民族大家庭的一部分”，而中共更侧重促使维吾尔人融入中国社会。他认为，这种一定要融入、不能拒绝的同化政策，更接近“文化的种族灭绝”。

熊仓润也提到，虽然国际近期因为俄乌战争、台海局势等地缘政治问题，对新疆的关注度有所降低，但只要当地贫富差距与资源分配不均不解决，势必会持续造成民族矛盾，也会让复杂的民族问题更加难解。