星云大师圆寂：童年困苦两度死里逃生 疾病造就“一笔字”

佛光山开山宗长星云大师星期天（5日）下午圆寂，享耆寿97岁。大师弘法80多年，全世界跟随出家的弟子逾2000人，全球信众达数百万，传法法子百余人。他在1967年于高雄开创佛光山，先后在世界各地创设的寺院道场达300所以上，树立“以文化弘扬佛法，以教育培养人才，以慈善福利社会，以共修净化人心”的宗旨，致力推动“人间佛教”。新加坡佛光山于2000年正式注册成立，寺院现址位于榜鹅，以参与社会公益活动、服务人群为宗旨。

他对推广佛教贡献极大，其一生也充满传奇，他是如何度过童年？为何会出家？家人对他有哪些影响？怎么会自创“一笔字”？对于“政治和尚”的称号又有什么看法？

童年两度死里逃生

星云大师俗名李国深，1927年生于江苏，家族排行第三，上有一兄一姐，下有一弟。由于家里贫穷，母亲多病，星云大师自出了母胎连母奶都不足饱腹，但是他天性容易满足也能吃苦。

八岁那年，年关将近的时候，家人都出外张罗年货，家中只留下13岁的哥哥和他。哥哥告诉他河水都结冰了，他在好奇心驱使下走到屋外看，结果不小心掉进冰窟里。当时四周无人，究竟在冰窟里究竟挣扎多久他已经不记得，“我只记得我回到家门口敲门时，全身衣服上都是碎冰。事后家人怎么样也想不到，在这样的遭遇下，我竟然还能捡回一条小命。”

两年后，1937年7月7日“卢沟桥事变”揭开了中日战争的序幕。那年农历12月13日，一个大雪飘飘的日子，日军攻进南京城，当时10岁的星云，身上扛了一条被单，跟着一帮民众开始了逃亡的生活。

这一年的年底，日军占领了江苏，外婆挂念家产，要回故居一看，星云也吵着要一起去，于是祖孙俩花两天的时间步行到江都，抵达后却不幸被日军发现，将外婆带走。星云和外婆分开之后，独自留在小镇上，举目所见尸骨遍野，偶尔远远看到日军，他就急忙朝死人堆里一躲，假装自己是死尸。他描述：“我躺在死人堆中，几次听着日军的军靴踢踏踢踏走过，侥幸未被发现，让我从‘生死边缘’中，第一次深刻体悟到生命的无常与恐怖。”

战乱中寻父却意外出家

战争改变了星云大师的一生。12岁时，他随母亲赴南京寻找战争中失踪的父亲李成保，当时父亲出外经商，在劫难中不知所踪，生死未卜。

星云和母亲走遍京沪一带，始终没找到父亲下落，途经栖霞山看见广场上有一支军队正进行操练，星云一时好奇驻足观看，突然身边出现栖霞山知客弥光法师，法师问他：“小朋友，你要出家吗？”星云点头回答：“要啊！”

星云事后回忆，他从小受到外婆影响，早有信佛和拜佛的习惯，看到出家人的威仪庄严，总是心生羡慕，所以听到“出家”两个字，来不及思索就回答。星云把母亲带到师父面前，母亲原本反对儿子出家，但师父告诉星云的母亲，将来会怎么样栽培他，星云的未来会如何成长，如何有前途等等，母亲终于被打动，同意让星云出家。第二天，也就是1938年2月初一，星云大师正式剃度出家。

星云大师感激母亲生养他。（互联网）

外婆为他种下佛的种子

外婆刘王氏对星云大师的影响颇深，他三四岁的时候就跟着外婆学念《般若心经》，七八岁开始吃素，并经常跟着外婆进出“道场”。

大师曾说：“外婆是我人生中第一个尊敬的人，她如同万能的天神，口袋里变化出糖果饼干；她温柔的话语，如同温暖烛光下那尊观音菩萨，抚慰我幼小的心灵，陪伴我走过兵荒马乱，亲人离散，而能身心安然，无有恐惧。”

他一生最怀念的也是外婆，“只要眼睛闭起来，外婆礼佛的身影，脸上慈祥的笑容，都非常清晰。”外婆是他一生最敬重的人，“她没有读过书，甚至没有名字，她贤良、勤奋、温顺、敦厚、慈祥、助人、和蔼可亲，从不说人的闲话是非……这许多美德，影响了我的一生。”

大师最感激的则是生养他的父母，认为他们不但给了他健康的身体，也赋予他生性勤劳和慈悲的性格。谈到母亲李刘玉英，他说：“我认为她很伟大，她生下我，虽然没给我带来物质上的财富，但给了我一个健全的心灵，给我一个人格的教育。她给我一些基本观念，不要嫌贫爱富、好高骛远、傲慢待人，要勤劳、要谦虚。我觉得是父母给我的教育，让我如今能在社会、在广大群众中不丢脸，我感谢父母给我的影响。”

疾病造就“一笔字”

星云大师早年罹患糖尿病，后期因并发症使视力逐渐减弱。因为眼睛看不清楚，不能看书，也不能看报纸，他开始勤于写字。

看不清怎么写字？原来他先算好字与字之间的距离有多大，一挥而就。如果一笔写不完，第二笔要下在哪里就不知道了，所以不管要写的话有多少字，只能凭着心里的衡量一笔完成，所以叫“一笔字”。

星云大师的书法以“一笔字”著称。（互联网）

说到写字，星云大师出生贫穷家庭，没有进过学校，出家时正逢战乱，寺院根本没有钱买笔和纸，甚至连铅笔都没有见过，更遑论写书法了。后来他到台湾，因为教书的关系，才开始在黑板上写字。

后来每年一次的“佛七法会”，因为觉没粉刷过的殿堂太过简陋，大师购买最便宜的“招贴纸”，自己动笔写一些鼓励人念佛的标语贴在墙上，稍微美化一下佛堂，但字贴在墙上，连他自己都不敢去看。

直到有一回，一名徒众为他的书法包了10万台币（约4400新元）的红包给他，后来其他信徒也纷纷效仿。当时正好美国洛杉矶准备要筹建西来大学，他于是把钱都捐了出来，”不管字好与不好，这是我第一次感觉到，我可以借由写字的因缘，写出一个西来大学，鼓励了我对写字的信心。”

曾称为“政治和尚” 问政不干治

虽然在宗教界地位崇高，但星云大师从不避讳谈论政治，还曾被称为“政治和尚”，对于这个称号，星云大师表示自己是“问政不干治”。

星云大师过往曾担任国民党党务顾问和中央评议委员等职务，也时常针对政治情势和两岸局势发表看法，遭外界批评是“政治和尚”。但星云大师认为出家人也是公民，跟一般民众一样要当兵、缴税和尽国家义务，那为何不能表达道义，选贤与能？

他也曾在日记中写道“人不能不关心社会，也就是不能不关心政治”，并认为凡事只要对众生有利，就不必太过考虑个人利害，也强调宗教对政治所持的态度非参与非躲避，而是问政不干治。

佛陀纪念馆展出星云大师年轻时模样与相关物件。（互联网）

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