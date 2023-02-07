中国重启出境团队游 东南亚目的地最热门

中国大陆在星期一（2月6日）正式重启暂停三年的出境团队游，试点恢复前往20个国家的跟团游，同时开放港澳出入境跟团游。中国大陆多地旅行社的出境旅游团星期一启程前往不同国家，东南亚是最热门的目的地。

随着出境游“开闸”，大批境外游团队星期一相继从北京、上海、厦门、深圳等地出发。其中，广州旅游公司广之旅组织的近50名游客星期一凌晨零时许从广州机场启程，是广州首发出境的旅游团队，他们分别前往阿联酋和埃及，参加六日游与10日游。

据“央视新闻客户端”报道，广州当天共有六个旅游团近160名游客出发境外旅游，出游者以退休者居多，约占出游人群八成。

冠病疫情暴发后，中国文化和旅游部在2020年1月26日宣布，全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票＋酒店”旅游产品。

这是时隔三年后，中国再次恢复团队出境游。首批试点恢复出境跟团游的20个境外目的地国家包括新加坡、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士等。

广之旅介绍，首发团队游客在抵达目的地后，将会受到当地不同形式的欢迎，比如迪拜六日团的游客抵达后，当地官员将在机场迎接，首日下榻的七星帆船酒店将为游客提供“提前入住”服务；柬埔寨的旅游部官员也会在机场欢迎旅客，并送上花环和伴手礼水布。

东南亚目前仍是中国游客出境游的最热门目的地。广之旅总裁赵文志告诉《联合早报》，首批试点开放的国家以东南亚国家为主，这些国家的签证要求较为简单，是目前东南亚行程更热销的客观因素。

他介绍，以广之旅为例，星期一首发的五个出境旅游团中，以东南亚为目的地的旅游团就占了三个，分别前往泰国与柬埔寨。

由中旅旅行组织的新加坡出境游首发团，星期一自北京启程。据《北京日报》报道，这是疫情以来该旅行社推出的首个出境团队游产品，旅游团成员经香港转机前往新加坡，开启五天四晚的旅程。

谈及广州出发前往新加坡的团队游，赵文志称，新加坡游主要还存在航线方面的问题，在往返航线完全恢复后，旅行社必然会推出更多相关旅游产品。

疫情三年来，中国旅游业遭遇寒冬，旅游从业人员收入锐减，随着出境团队游业务重启，中国各地旅行社与在线旅游企业近期集中推出大量出境游产品，并启动线上线下营销推广联动，准备迎接旅游行业的复苏。

截至星期一，中国在线旅游企业携程共上线了近1200个出境团队游及“机票＋酒店”产品，覆盖泰国、新加坡、印尼、马尔代夫、瑞士、马来西亚等16个国家，以及香港和澳门等地。