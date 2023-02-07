港国安法最大案件 民主派47人初选案开审 16人维持不认罪

（香港综合讯）香港47名泛民主派人士被控“串谋颠覆国家政权罪”星期一（2月6日）开审，除了早前的29人，再有多两人认罪，其余16人维持不认罪，包括立法会前议员“长毛”梁国雄。

这是2020年《香港国安法》实施后，涉案人数最多的国安案件。综合《星岛日报》《明报》、路透社等报道，这47人在2020年因参与香港立法会选举民主派初选（也称“35+初选”）而涉嫌违反香港国安法。

高等法院星期一借用西九龙裁判法院进行审讯，由三名国安法指定法官主审，不设陪审团。

逾百人一早在法院公共席排队等待入院旁听。英国、美国、欧盟等多名领事馆代表，都到场了解审理过程。

此前的提讯中，已有29人认罪，包括前香港众志秘书长黄之锋、“占领中环”发起人戴耀廷。星期一的审讯，前区议员伍健伟和海关前关员林景楠也认罪，认罪人数因此增加至31人。

伍健伟在庭上答辩时说：“我颠覆极权国家政权未成功，我承认控罪。”

梁国雄则在答辩时说：“无罪可认，抗拒暴政无罪。”他的这番说辞引起法庭内一阵笑声，法官随后指听证会是一个庄严的场合，并要求被告和公众给予尊重。梁国雄目前与其他五名被告在还押中。

据报道，律政司副刑事检控专员周天行读出控方开案陈辞，指16名不认罪的被告于《香港国安法》实施翌日，即2020年7月1日，直至他们被捕的2021年1月7日，一同及与其他认罪被告，旨在颠覆国家政权而组织、策划、实施或者参与实施以非法手段，包括为了在立法会取得大多数控制权，借此否决财政预算案等，严重破坏香港特区政权机关依法履行职能。

认罪的31名被告，判刑押后至审讯结束后处理，审讯预料需时90天。

控方早前在审前覆核时也宣布，将传召四名从犯证人，指控16名不认罪的被告。如罪名成立，他们将面临最高终身监禁。