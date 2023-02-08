台湾美国商会报告：近半在台美企调整业务应对台海局势

根据台湾美国商会调查报告，有33％的会员表示企业营运因两岸紧张关系而受到重大干扰。同样的问题在去年8月调查时，仅有17％的受访企业这么认为。

（台北综合讯）两岸情势过去一年急速升温，成为外商投资台湾的隐忧。台湾美国商会最新调查报告显示，去年8月大陆环台军演后，商会会员认为企业营运因两岸紧张关系而受到重大干扰的比率大幅增加；更有近半数已经或计划调整业务，以应对地缘政治问题。

美国时任众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月旋风访台，北京随即对台湾实施环岛军演，令区域局势急剧升温，也引起美国商会会员的担忧。

综合路透社与《联合报》《中国时报》等媒体报道，台湾美国商会星期二（2月7日）发布《2023年商业景气调查》报告。这份去年11月到12月对437家会员企业进行的调查，共有214家做出回应。

“国家安全”在这次调查中取代了“疫情控管”，成为美国商会会员最在意的政府施政重点之一。

调查指出，有33％的会员表示企业营运因两岸紧张关系而受到重大干扰。同样的问题在去年8月调查时，仅有17％的受访企业这么认为。

尽管有67%的受访者称，去年下半年台海紧张局势加剧，并未对企业造成重大干扰；不过，仍有47%的受访企业坦言，已经或计划调整业务，以维持在地缘政治变化下持续营运。

台湾美国商会执行长魏立安（Andrew Wylegala）在发布会上应询时也提到，有商会会员正在启动或更新预定工作、运营应急计划。“我们知道这种情况正在发生。”

被问到北京与华盛顿间的互动近期再度因气球事件转趋紧张，台湾美国商会会长施立成则说，商会对政治性课题没有特别评论，台湾的经济发展及稳定的投资环境才是最重要的。

七成对台经济充满信心

调查结果也显示，71%的受访企业对台湾今年的经济前景充满信心；79%则对未来三年的经济前景持乐观态度。另有88%受访企业计划维持甚至是扩大在台投资。

不过，调查指出，美国商会会员对台湾法规监理环境满意度显著下降。

其中，46%受访者认为，台湾法规需根据经济与社会需求与时具进，不满意度相比去年提高11个百分点。更有超过三分之一的受访者认为，法规和政策是台湾商业环境最需改善的关键领域，当中有43%的受访者对于政府各部门解释法规的不一致深感困扰。

在美台贸易关系方面，调查指出，73%认为台湾与美国签署双边贸易协定是重要的。

由于良好法制作业（Good Regulator Practices）是《美台21世纪贸易倡议》的重点领域，美国商会也期望台湾政府，能更积极回应商会在年度政策白皮书项目中所提出的建设性改进议题。

至于如何让台湾变成更好的投资环境？施立成特别提到，会员认为台湾可以参考新加坡或香港的模式来调整银行系统。