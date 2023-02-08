连战发表回忆录寄望两岸和平 “子子孙孙永不受战火波及”

台湾在野党国民党前主席连战星期二（2月7日）举办回忆录发表会。大病初愈的他心系两岸和平，致词时特别强调，“愿天佑我们的国家中华民国，以及大家深爱的家园台湾，更盼望两岸能走上和平之路，共同合作、共同发展、共同繁荣，我们的子子孙孙永远不再受战火的波及”。

《连战回忆录》由天下文化出版。高龄87岁的连战在夫人连方瑀及其子女陪同下，出席在蒋经国七海园区举行的新书发表会。前总统马英九、国民党主席朱立伦和前立法院长王金平等人都与会，现场冠盖云集。

连战说，这本回忆录是忠实面对自己走过的岁月，回顾检讨自己的工作，希望广大读者“阅读连战，可以海纳百川”。这本书的写作历经15个年头，涉猎的年代比较久远，横跨两岸，融入了连家家史，也是台湾史的一部分。

他说，自己在公务部门服务超过四分之一个世纪，在维护“中华民国”立场、建设台湾进入“开发国家”之林、以及改善两岸关系上，已经尽了心力，无愧国家民族，时代的巨轮一直往前转动，现在该是下一代接下使命往前继续奋斗的时刻，希望这本书可以给志同道合的朋友相互砥砺参考，遇到挫折依然坚持理念，百折不回，不改其志。

出生在抗日战争年代的连战，对两岸和平念兹在兹。他在书中表示，2005年他赴中国大陆进行破冰之旅，出发点就是要追寻和平，但民进党2016年上台执政，不承认“九二共识”，两岸关系急速恶化，大陆飞机军舰以压制台独和美国介入台海为名，在台湾岛屿周遭出没，他对自己努力打拼出来的和平愿景遭挫很失望。

连战期望两岸能在“和平协议架构”上思考与对话，认为两岸面临的重大课题包括“结束敌对状态”“两岸政治定位”“台湾的国际参与”以及“对待中华民国存在的事实”等，也呼吁大陆能正视1949年后两岸分治以来“中华民国”政府存在的政治现实，方能开展政治对话，开创新的未来。

国民党副主席夏立言星期三（2月8日）将启程访问大陆，民进党星期二召开记者会，指责夏立言此时朝共促统，不顾台湾利益，急着向大陆输诚，令人质疑国共之间到底有何政治交易？

朱立伦说，民进党未能帮台湾民众解决问题，只会抹红与攻击，当年就是连战开启了两岸和平之旅，国民党一定会坚持走对的路，让民众过安定、和平的日子。