国民党副主席夏立言率团启程访大陆 今日或会见国台办主任宋涛

台湾在野国民党副主席夏立言星期三（2月8日）率团启程访问中国大陆，星期四可能会见大陆国台办主任宋涛。对于此行可望与中共政治局常委王沪宁会面，夏立言表示，国民党的态度是客随主便，若对方有安排也不排斥。

执政的民进党连日来抨击夏立言等人此行“朝共”，可能落入大陆强制性政治框架，给“一国两制台湾方案”背书，并为国民党主席朱立伦参选2024年总统投石问路。

夏立言：没有政治目的 此行关怀民生对话沟通

夏立言出发前在机场受访时表示，此行没有政治上的目的，是去关怀民生、对话、沟通，不会为了某一个政治人物运作政治事务，非常单纯；自己曾任职外交官几十年，曾任职台湾大陆委员会主任委员，不会因为一次的握手就完全被统战。

针对民进党批评他此行值美国与大陆暴发气球事件的敏感时机。夏立言回应，对很多人来讲，永远没有适合时机，“越是危险的时候越要去”。

大陆国台办发言人朱凤莲在星期三的例行记者会上表示，台湾社会主流民意是要和平、要发展、要交流、要合作，大陆始终秉持“两岸一家亲”理念，真诚为台湾同胞谋福祉。她也指责，“民进党当局出于政治私利，勾连外部势力谋独挑衅，损害台湾同胞利益福祉，危害台湾同胞身家性命，一步步把台湾推向险境，才是对台湾社会主流民意的胁迫、对台湾最大利益的威胁。”

民进党去年底“九合一”地方选举惨败后，将“抗中保台”口号改为“和平保台”，本月初总统蔡英文也表达愿在理性、平等及相互尊重下，和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受、促进区域和平稳定的可行之道。但对于夏立言继去年8月后再访大陆，民进党攻击强烈。

朱凤莲在记者会上被问到蔡英文的上述表述时，答称“民进党方面近期对两岸交流的相关表态十分恶劣，这充分说明民进党当局‘愿与大陆对话’的说法完全是假话，其所作所为与要和平、要发展、要交流、要合作的岛内主流民意背道而驰。”

朱凤莲也针对台湾副总统赖清德接任民进党主席后，称台湾已是主权独立国家做出反击。她表示，两岸同属一个中国，历史经纬清晰、法理事实清楚，“台湾从来就不是一个国家，也永远不可能成为一个国家，搞台独分裂违背历史发展潮流，违逆全体中华儿女意志，严重损害两岸同胞利益，无论使用什么样的包装、说辞，都不可能得逞。”

夏立言此行率国民党大陆事务部主任林祖嘉、国家政策基金会董事兼内政法制组召集人高思博，以及国家政策基金会资深顾问赵春山教授，于星期三下午前往北京，预定下星期五（2月17日）返台。

根据国台办和国民党公布的行程，大陆海峡两岸关系研究中心与国民党国政研究基金会星期五（2月10日）共同主办“后疫情时期的两岸关系与交流合作”座谈会，下星期一（2月13日）在上海举行“共享新机遇，共创新未来”的两岸青年企业家交流活动。

夏立言一行还将走访南京、武汉、重庆和成都等地参访。