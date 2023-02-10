报告：影响力依然最大 中美交恶打击东南亚对两国领导力信心

根据《东南亚态势报告：2023》，认为中国对东南亚经济影响力最大的受访者，从去年的76.7％锐减至今年的59.9％；政治和战略影响力方面则从54.4％降至41.5％。美国的影响力则小幅上升。

中国和美国继续是在东南亚影响力最大的两个国家，但中美持续恶化的关系已打击东南亚对两国领导力的信心。中国对东南亚的经济、政治和战略影响力今年大幅下降；在东南亚民众的心目中，美国作为自由贸易首要倡导者的地位也已被亚细安取代。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心星期四（2月9日）发布《东南亚态势报告：2023》，连续第五年针对东南亚人民对中美两国的观感与信任度，以及对东南亚地缘政治课题的看法进行民调。

共有1308人于去年11月至今年1月完成问卷调查，他们分别来自亚细安10国政府、区域与国际机构、民间组织、非营利机构，也包括学界、商界和媒体人士。

根据调查，中国连续五年成为对本区域经济、政治与战略影响力最大的国家，但认为中国对东南亚经济影响力最大的受访者，从去年的76.7％锐减至今年的59.9％；政治和战略影响力方面则从54.4％降至41.5％。

美国在东南亚的经济，以及政治与战略影响力则小幅上升0.7个百分点和2.2个百分点，达10.5％和31.9％，缩小了与中国的影响力差距。

亚洲协会政策研究所副所长、美国前高级贸易谈判代表卡特勒（Wendy Cutler）在配合报告发布会举行的论坛上分析，中国去年长时间处于封控状态，并且在中共二十大的背景下聚焦国内政治，影响了东南亚国家对中国影响力的评价。与此同时，美国加强了在东南亚的政府和商务活动，因此出现美国影响力上升，中国影响力下降的情况。

中国经济增速过去一年显著放缓，相信也是中国影响力下降的原因之一。卡特勒指出，中国经济增长接下来还会继续逐渐放缓，这将促使东南亚国家寻找新的伙伴和市场。

许通美：亚细安更希望中美在区域力量平衡

不过新加坡外交部巡回大使许通美教授在论坛上指出，中国在东南亚依然是中美竞争的赢家并大幅领先。他因此敦促美国，继续加大力度提升在区域的经济和政治影响力。

许通美说，亚细安其实希望在区域看到力量平衡，并且不希望被一个国家主宰，不论是中国，或其他国家。“目前中国在区域的影响力太大，美国的影响力太小，我希望可以看到两个大国的力量取得较好的平衡。”

中美两国之间的竞争，过去一年极速升温，而经济前景备受看好的东南亚成了两国角力的其中一个竞技场。中美都更积极地与东南亚国家往来，提升了东南亚对美国和中国的信任度。认为美国和中国能做出“正确的事”维护世界和平、安全、繁荣和全球治理的受访者分别上升1.4个百分点和2.7个百分点，达54.2％和29.5％。

可是论及领导力，受访者对中美的信心都明显下滑。

亚细安首次被视为全球自贸首要倡导者

对美国倡导区域自由贸易领导力有信心的受访者较去年减少了9.5个百分点，对中国有信心者也少了9.8个百分点。美国在这个选项中的排名从去年的第一降至第二，中国的排名则从第二降至第四。反倒是亚细安在今年的调查中，首次被认为是全球自由贸易的首要倡导者。

在维持以规则为基础的秩序和维护国际法方面，美国今年虽继续排名第一，但对美国领导力最有信心的受访者却较去年减少了8.2个百分点。中国的排名则从第四降至第六。

报告认为，东南亚国家对亚细安和其他中型国家的信心相对上升，与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的生效和更多企业把业务从中国转移到东南亚有关。