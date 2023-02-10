在坚持九二共识与反对台独基础上 宋涛愿推动两岸关系共谋台海和平

夏立言见宋涛时提出三大诉求和关切，一是呼吁两岸过去已经达成的民生协议，一定要想办法落实和维护；二是尽量克服困难，降低两岸交流可能的不便和成本；三是两岸要尽量缓和紧张情势，尽最大努力追求和平稳定。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛星期四（2月9日）傍晚在钓鱼台国宾馆接见台湾在野国民党副主席夏立言等一行人。新华社报道，宋涛表示，愿在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，携手推动两党关系和两岸关系向前发展，共谋台海和平。

国民党新闻稿指出，国民党的两岸政策是在“九二共识、一中各表”、反对台独的基础上求同存异，两党未来将共同致力于开展各项有利于两岸和平稳定、交流合作和经济繁荣的工作。

稍早前，台湾的大陆委员会副主委兼发言人邱垂正在例行记者会强调，反对中共当局对两岸交流片面设置任何政治前提与终局的做法，有关人士赴陆从事交流须遵守相关政策与法令，不应有配合陆方统战宣传或倡议推动涉及“一个中国”、“一国两制台湾方案”和“民主协商”等违害主权、民主体制运作的行为，未经授权不得协商涉及公权力事项，避免落入统战分化的可能风险。

尽管陆委会三令五申，执政的民进党也连番抨击夏立言访陆是“朝共促统”，但社会舆论多倾向两岸和平，国民党访陆态度较去年8月更为坚决，台湾商业总会和工业总会等团体也分别拟于3月底和4月中下旬访陆，两岸关系在疫后可能有番不同的面貌。

夏立言星期三（2月8日）率国民党大陆事务部主任林祖嘉等人抵达北京，星期四上午聆听多位台商、台胞在当地生活、工作的心声及困难等。

傍晚，夏立言见宋涛时提出三大诉求和关切，一是呼吁两岸过去已经达成的民生协议，一定要想办法落实和维护；二是尽量克服困难，降低两岸交流可能的不便和成本；三是两岸要尽量缓和紧张情势，尽最大努力追求和平稳定。

台湾朝野争议两岸交流

宋涛欢迎夏立言率团到访，表示将深入贯彻中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，全面落实中共总书记习近平对台工作重要指示精神，愿在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，同国民党加强交往，增进互信，携手推动两党关系和两岸关系向前发展，共同努力为台海谋和平、为同胞谋福祉、为民族谋复兴。

不过，两岸官方针锋相对，剑拔弩张。国台办发言人朱凤莲星期三指责民进党当局“愿与大陆对话”的说法完全是假话；邱垂正星期四斥责大陆设置“一个中国原则的九二共识”前提，才是两岸交流的主要障碍。

媒体报道，夏立言星期五可能与中共政治局常委王沪宁见面。台湾行政院发言人陈宗彦在星期四院会后也提及夏立言等人的行程一定要透明化，不应有对台湾不利的立场，必须考量立场是否不平衡、不对称等问题。

国民党主席朱立伦认为，民进党都是用负面角度恶意抹红与攻击，反批民进党“不知道解决问题，只会制造问题”。

对于佛光山创办人星云大师圆寂，陆方人士有意来台吊唁，邱垂正说，目前仍须以专案方式申请入境，大陆台办官员若希望来台吊唁，“请陆方循国台办与陆委会有关双方人员往来的既有联系机制，先联系陆委会，就相关事宜进行商讨，以利后续处理”。

不过，民进党政府2016年上台后不承认“九二共识”，包括国台办和陆委会在内的两岸官方沟通管道已完全中断。