台湾本月20日起进一步放宽口罩令

（台北综合讯）台湾将从2月20日起进一步放宽佩戴口罩措施，除了医疗、公共运输等指定场所外，其余室内空间将不强制戴口罩。

校园室内口罩令则将在3月6日后开始松绑。

据《自由时报》、中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心星期四（2月9日）下午宣布，从2月20日起实施口罩令第二阶段放宽措施。

指挥中心指出，考量高危险场所传染风险，指挥中心仍规定医疗照护机构，如医院、养老院等，以及公共运输等场所及特殊运具须强制戴口罩。

不过，在这些规定须强制戴口罩的场所，如果公众需饮食、拍照则可拿下口罩。

指挥中心也建议在特殊情境的群众，如有发烧或呼吸道症状、年长或免疫力低下者出外，或在人潮聚集等情况下佩戴口罩。

其余室内场所则由民众自主决定是否戴口罩。

指挥中心说，各级学校、幼儿园、托婴中心等，将根据台湾教育部及卫福部规划，2月13日开学后先加强相关防疫措施。如疫情稳定，将从3月6日起放宽校园室内口罩令。

为遏制冠病疫情传播，台湾自2020年12月1日宣布防疫专案，其中包括要求室内八大类场所戴口罩。台湾已于去年12月1日实施第一阶段口罩令松绑，取消室外场所应全程佩戴口罩的规定。

中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜表明，口罩令第二阶段放宽措施原订上星期公布，但因为春节假期后确诊病例上升等因素而延期。不过，目前病例数已经连续五天下降，且幅度很大，推估本周疫情可如预期持续下降，单周病例总数会比前一周少。

另外，当局也考虑到非冠病加护病房使用率很高，因此也会减少专治冠病病房开设的额度，满足一般医疗需求。

王必胜强调，上述放宽措施为通案性规定，相关细节可以由主管机关规定办理。也就是说，除了强制戴口罩的场所外，在特殊情况下，如演唱会主办单位或是餐厅若规定公众须戴口罩，而有民众不配合，主办方可拒绝让他们入场。