王沪宁：“台独”与和平水火不容 国共两党应坚决反对

中共政治局常委王沪宁强调，“台独”与和平水火不容，国共两党要坚决反对台独分裂和外部势力干涉，共同维护台海和平稳定。

据新华社报道，王沪宁星期五（2月10日）下午在北京人民大会堂会见国民党副主席夏立言一行时，表示“台独与和平水火不容、与台胞福祉背道而驰，没有谁比我们更重视台湾同胞要和平、要安宁、要过好日子的愿望。”当务之急是尽早恢复两岸交流正常化。

王沪宁去年在中共二十大出任排名第四位的中央政治局常委，一般预料将在3月初全国人大、政协“两会”担任全国政协主席，负责对台政策及对台各党派统战工作。这也是他在中共二十大后，首次会见台湾重要政治人物。

王沪宁强调，国共两党要进一步巩固坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础，深化政治互信，保持良性互动，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，共同维护台海和平稳定，促进两岸交流合作，携手致力民族复兴。

中国大陆国家主席习近平和台湾前总统马英九2015年在新加坡举行“习马会”，时任中共政治局委员、中央政策研究室主任的王沪宁，与时任台湾陆委会主委的夏立言曾见过面。

根据国民党发布的新闻稿，夏立言会见王沪宁时肯定国民党从2005年“胡连会”（中共前总书记胡锦涛和国民党前主席连战）到“习马会”的国共交流与合作成果，强调无论两岸关系经历多少起伏波折，只要能够继续交流对话、累积互信，把维系台海和平当成重要目标，相信没有什么困难不能化解。

国民党认为，“胡连会”化解了一触即发的两岸危局，“习马会”为两岸领导人面对面平等协商、和平交流树立典范。

台湾政府大陆委员会晚间发布新闻稿，针对王沪宁的讲话，指北京当局屡对两岸交流进行政治操作与人为干扰，呼吁大陆方面真正改变做法，透过不设前提的沟通面对问题，更要放弃对台的强制性作为，真正负责任地维护台海和平、增进两岸人民福祉。

民进党谴责没为台湾发声

台湾执政的民进党也发出声明，谴责国民党没有为台湾发声，反而唱和中共统战言论，令人遗憾。

夏立言星期三（2月8日）出访中国大陆，星期四拜会了大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛；星期五上午在北京也出席国民党智库“国家政策研究基金会”和大陆“海峡两岸关系研究中心”共同举办的座谈会，星期六将转往南京。