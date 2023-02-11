中国1月PPI跌幅大于预期 消费与需求激增仍无法重振上游行业

来自 / 联合早报

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更新 / 2023年2月11日 7:40 AM
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发布 / 2023年2月11日 5:00 AM
中国1月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。图为2月10日，消费者在贵州省安顺市西秀区一家超市选购水果。（新华社）
中国1月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。图为2月10日，消费者在贵州省安顺市西秀区一家超市选购水果。（新华社）

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（北京综合讯）中国1月份工业品出厂价格跌幅超过了经济学家的预期，意味着中国在结束清零政策后，整体消费与需求激增仍不足以重振上游行业。

综合路透社、中国证券网报道，中国国家统计局星期五（2月10日）发布了2023年1月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。

数据显示，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，中国1月份PPI较去年同期下降了0.8％，降幅比上月扩大0.1个百分点，比路透社预测的0.5％跌幅大。从环比看，PPI下降0.4％，降幅比上月收窄0.1个百分点。

由于中国的经济活动在1月份取得增长；衡量制造业活动的采购经理指数（PMI）也自9月以来首次跨越50点的门槛，因此中国工业品价格下降出乎意料。

数据显示，包括化学品、原油和国内煤炭价格下降，促成了超过预期的跌幅。

国泰君安国际控股首席经济学家周浩在一份声明中说，中国PPI每月下降0.4％令人惊讶，似乎表明制造业尚未全速运行。

在消费方面，受农历新年季节性消费和防疫措施放松等因素推动，中国1月份的CPI较去年同期增长2.1％，高于12月份的1.8％。其中，出行和娱乐消费需求激增，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3％、13.0％、10.7％和9.3％。

不过，1月份的CPI仍不及路透社经济学家预估的2.2％增幅。

经济学家预测，随着中国放弃清零政策，未来几个月的生活成本将会回升。

不过，政策业内人士预计，中国今年将把通胀目标控制在3％左右，与去年持平。

经济学家也预测，中国的通胀率也不会涨至西方国家的高水平，当局更有可能放松，而不是收紧货币政策。

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