国台办：民进党罔顾人道主义阻挡 大陆团取消赴台吊唁星云大师行程

台湾方面回应，吊唁团的部分团员为大陆现职官员，未循既有机制申请在先，有关指控明显是政治操作。

（北京／台北综合讯）中国大陆代表团取消了赴台湾吊唁星云大师的行程，官方并指责民进党当局阻挡吊唁团赴台，罔顾基本的人道主义。台湾方面则回应说，吊唁团的部分团员为大陆现职官员，未循既有机制申请在先，有关指控明显是政治操作。

台湾佛光山开山宗长星云法师2月5日在台圆寂，佛光山订于2月13日举行大师的圆寂赞颂典礼。

据中国大陆国务院台湾事务办公室官网消息，国台办发言人朱凤莲星期六（2月11日）说，应佛光山邀请，大陆国台办、国家宗教局、中国佛教协会及江苏省等组成吊唁团，计划于2月11日至14日赴台吊唁。

她说，吊唁团38人在佛光山协助下循正常途径统一办理赴台手续，并按计划于11日早上到首都机场集合准备出发，却因民进党阻挡无法成行，因此将调整行程，星期日（2月12日）改赴佛光山祖庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师。

朱凤莲批评，民进党罔顾基本的人道主义，粗暴拒绝大陆吊唁团赴台，致使星云法师的后事不能圆满举办，严重伤害台湾佛光山广大信众感情，不得人心。

120大陆吊唁者 台方已核发入境许可证

台湾大陆委员会星期六则在官网发布新闻稿回应，大陆台办的说法是企图将责任归咎台湾政府，而陆委会星期五（2月10日）晚间已接获佛光山转达大陆意见，由大陆台办、统战部、中国佛教协会组成的吊唁团，因部分团员具现职官员身份未能获准入境，基于团进团出原则，大陆决定取消全团人员赴台行程。

陆委会说，台湾政府极为重视星云大师圆寂赞颂典礼，已核发共计120位大陆人士入境许可证。至于上述38人吊唁团中的12位大陆台办、统战部门现职官员，因过去曾有大陆官员访台遭台湾民众尾随抗议的事件，希望大陆台办能先循机制申请，以利协助其在台行程顺利进行，确保星云大师赞颂典礼得以庄严圆满地进行。

在两岸未断绝官方接触之前，两岸事务主管部门人员的往来，均循业务沟通联系机制处理。中央社引述两岸消息说，即便有大陆统战部官员要赴台，台湾政府基于吊唁均会核准。

陆委会强调，在受理佛光山提出申请案时，未见大陆提出包括12位官员在内的38人以吊唁团形式赴台，也未表明是团进团出。陆委会希望大陆停止政治操作，以务实态度尊重双方建立的联系沟通机制，以利两岸累积善意与良性互动。

吊唁团内的12名大陆现职官员包括国台办副主任龙明彪、扬州市副市长刘流等。

至于大陆宗教事务局前局长叶小文，台湾陆委会星期五（2月10日）指他在2009年赴台参加世界佛教论坛时，曾发生民众针对他的抗议冲突事件，因此认为相关风险因素仍存在，为避免引发台湾社会不必要纷扰，并确保星云大师圆寂赞颂典礼顺利圆满举行，不批准他入境。