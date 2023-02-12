挑战在港说普通话 大陆女网红屡被服务员翻白眼

（香港讯）香港与中国大陆2月6日全面通关后，赴港自由行的大陆旅客人数大增。

有大陆女网红日前在社交平台抖音上载题为“挑战在香港一天只说普通话，会不会被翻白眼”的短视频，显示她屡次因只说普通话受到香港服务人员不公正对待。

据网媒“香港01”报道，拥有逾98万名追踪者的抖音博主“沪漂女孩艺轩”2月7日在上述短视频中称有粉丝向她投诉，在香港说普通话，白眼差点没被翻死。

她于是到酒店前台、换汇店、食肆等地以普通话与职员沟通，拍片记录实测。

她称，她先让广东的朋友以粤语询问酒店按金，得知要付500港元（下同，85新元），在她用普通话办理入住时却被收取1000港元。

之后，她到换汇店以普通话说“我要换港币”，女店员随即向她翻白眼，店内汇率显示为1元人民币对0.86港元，店员最终以1元人民币对1港元的汇率给她换汇。

到“歧视最严重店”用餐 发现店员服务态度正常

她随后到旺角朗豪坊一家食肆买饮品，问到“你好，请问这有人吗？”，男店员没回应继续写字。

她跟着到尖沙咀一家说是“歧视最严重的店”吃午餐，很意外地发现店员服务态度很正常，但中途用店里插座为手机充电，却被老板拔掉说是“不让充”。

她最后在评论区说：“我来半年，其实翻白眼的不少，但是友善的人也很多，只是拍视频的这一天，恰巧碰到的白眼比较多。”

有广东网民留言称，“别说会不会粤语了，我们会粤语的过去玩，年轻服务员也会甩白眼，以及给我妈拽英文。”