国台办发唁函悼念星云法师 大陆团赴台遇阻引两岸争议

（北京／台北综合讯）中国大陆国台办主任宋涛发唁函，深切悼念星云法师，并感怀他坚定促统，反对台独。与此同时，两岸政界也因大陆官方代表团取消赴台湾吊唁行程一事，展开舆论攻防战。

大陆国务院台湾事务办公室旗下的中国台湾网，星期天（2月12日)刊载了宋涛及海峡两岸关系协会会长张志军10日向佛光山宗务委员会发出的唁函。两人均对星云法师圆寂表达深切哀悼。

宋涛的唁函写到，星云法师毕生致力传承弘扬中华优秀传统文化，以智慧启迪众生，以慈善福利社会，功业传世。唁函也称，法师家国情怀深厚，持守民族大义，情系两岸同胞，奔走两岸三十余载，恭迎佛指，赈灾助学，坚定促统，反对“台独”，矢志推动两岸交流合作与祖国和平统一，贡献卓著，永垂教范。

宋涛称，诚望佛光山秉承星云法师遗志，赓续推动两岸交流，促进同胞心灵契合，为山河一统、民族复兴、同胞绵长福祉奉献心力。

另一方面，据央视新闻星期天引述大陆国台办发言人报道，此前因未获台方批准赴台吊唁的大陆官方代表团，当天下午已转赴星云法师年幼出家的“祖庭”——江苏宜兴大觉寺吊唁。

大陆官方团未能赴台 台湾政界观点不尽相同

针对大陆官方访团未能赴台一事，台湾政界观点不尽相同。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，民进党籍的行政院副院长郑文灿星期六（2月11日）在佛光山吊唁星云法师后说，大陆国台办及统战部门赴台必须依规定申请，台湾陆委会会依照基于入境目的与维安等级安排进行审核。

郑文灿说，陆委会和国台办之间有机制与默契，此次吊唁活动也将依照惯例处理，未获批准的12人也“可沟通”。

不过民进党2016年执政后，两岸官方沟通渠道已完全中断。目前正在大陆访问的国民党副主席夏立言，也因与大陆对台官员会面而引发舆论争议。

国民党籍的台北市长蒋万安星期天就表示，希望基于人道，各界都可以表达哀悼心意，任何人都应该可以前往吊唁。他认为，星云法师的精神在世界各地都深受信众们感念，呼吁民进党政府应该抱持开放的态度。

国民党籍的陆委会前副主委张显耀此前也批评，此次吊唁星云法师属于民间交流，陆委会阻拦导致大陆官方吊唁团无法成行的做法，是对星云大师不敬，也是刻意阻断两岸重新交流的机会。

民众党主席柯文哲则说，陆委会阻挡大陆吊唁团一事没有必要，认为应存善心，“交流比交恶好，对话比对抗好。”