港渣打马拉松3万余人参赛

（香港综合讯）延迟了三个月举行的香港渣打马拉松，星期天（2月12日）吸引超过3万4000人参加，是香港复常后举行的最大型运动赛事。

特区行政长官李家超说，香港已经全面复苏，将陆续举办多项体育和国际盛事。

综合网媒“香港01”、香港电台网站报道，第25届渣打香港马拉松星期天清晨鸣枪起跑，3万4000名选手角逐全程、半程马拉松、轮椅等组别比赛。

香港今年已全面复苏 将举办多项体育国际盛事

本届马拉松原定于去年11月举行，但因疫情等影响推迟至本月举行。有选手指出，又热又湿的天气，影响表现。不过也有选手称，今年气氛不错。

香港田径总会主席关祺透露，本届赛事参赛名额有3万7000个，超过3万5000人确认参加，星期天起步点登记出赛者逾3万4000人。他说，这是香港历年最高出席率的赛事，相信大家在疫情后期待参赛，并希望社会尽快复常。

李家超星期天早上也出席赛事起步礼；他过后在社交平台发文称，香港已全面复苏，今年将陆续举办多项体育和国际盛事。他说：“我和团队会继续带领香港奋力前进，全面推动民生社会经济活动，使香港更胜从前。”

一些热爱跑步的名人也现身赛场，其中包括以1小时03分58秒完成10公里比赛的67岁影星周润发。